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Модельєр з Волині створив новорічну сукню-ялинку

Модельєр з Волині створив новорічну сукню-ялинку
Відомий рожищенський кравець та модельєр Юрій Панчук уже традиційно створив святкове плаття-ялинку. Цьогорічна незвичайна сукня уже четверта за рахунком.

Про це пише Район.Рожище.

Юрій розповідає, що випадкова традиція стала одним із символів свята. Особливо приємно його тішить те, що плаття-ялинку чекають його клієнти та жителі краю, напередодні свята розпитують, якою ж буде модель цього року.

«Для мене надзвичайно важливо бути потрібним, тож дуже тішусь, коли мої моделі приносять людям радість. Це стосується одягу й, звісно, новорічного плаття-ялинки», – розповідає Юрій.

Юрій жартує, що його ялинка-плаття – така собі безкоштовна фотозона, адже люди залюбки забігають до його майстерні на Незалежності, 25, аби сфотографуватися із незвичною новорічною красунею.

Незвичну сукню майстер прикрасив намистом, гірляндою та новорічними іграшками.
Модельєр з Волині створив новорічну сукню-ялинку
Модельєр з Волині створив новорічну сукню-ялинку

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Теги: Юрій Панчук, Рожище, Волинь, модельєр, ялинка
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