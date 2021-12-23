Модельєр з Волині створив новорічну сукню-ялинку

Юрій Панчук уже традиційно створив святкове плаття-ялинку. Цьогорічна незвичайна сукня уже четверта за рахунком.



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Юрій розповідає, що випадкова традиція стала одним із символів свята. Особливо приємно його тішить те, що плаття-ялинку чекають його клієнти та жителі краю, напередодні свята розпитують, якою ж буде модель цього року.



«Для мене надзвичайно важливо бути потрібним, тож дуже тішусь, коли мої моделі приносять людям радість. Це стосується одягу й, звісно, новорічного плаття-ялинки», – розповідає Юрій.



Юрій жартує, що його ялинка-плаття – така собі безкоштовна фотозона, адже люди залюбки забігають до його майстерні на Незалежності, 25, аби сфотографуватися із незвичною новорічною красунею.



Незвичну сукню майстер прикрасив намистом, гірляндою та новорічними іграшками.

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