На Волині горів житловий будинок





Про це пише



Будинок зайнявся на вулиці М. Леонтовича, 7/1.



До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7ДПРЧ.



Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го січня 15:59 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ поступило повідомлення про пожежу газового стояка на зовні житловому будинку.Про це пише БУГ. Будинок зайнявся на вулиці М. Леонтовича, 7/1.До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7ДПРЧ.Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію