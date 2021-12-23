На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 00:56
2-го січня 15:59 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ поступило повідомлення про пожежу газового стояка на зовні житловому будинку.
Про це пише БУГ.
Будинок зайнявся на вулиці М. Леонтовича, 7/1.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7ДПРЧ.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це пише БУГ.
Будинок зайнявся на вулиці М. Леонтовича, 7/1.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7ДПРЧ.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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