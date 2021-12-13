У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі
Сьогодні, 10:10
4 січня вночі виникла пожежа в цегляному житловому будинку в м.Ковелі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 01:57, за викликом направлено чергове відділення ДПРЧ-4 , яке прибуло до місця події вже о 02:04. Вогонь погасли до прибуття рятувальників первинними засобами пожежогасіння. Вогонь встиг пошкодити частково стіни, меблі, оргтехніку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Ще одна пожежа з цієї причини виникла в с.Заліси Ковельського району – посеред ночі зайнялась господарська споруда. До гасіння пожежі залучались рятувальники ДПРЧ-14 смт Ратне, команда місцевої пожежної охорони з смт Заболоття. Вогонь ліквідовано о 01:58.
Також, на день раніше, 3 січня, о 01:55 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в гаражі в селі Вільхівка Луцького району. Для гасіння залучались рятувальники 9-ї ДПРЧ м.Горохів, команда місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка. Пожежа ліквідована о 02:35 одним водяним стволом.
Загалом з початку 2022 року рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували 9 пожеж.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 01:57, за викликом направлено чергове відділення ДПРЧ-4 , яке прибуло до місця події вже о 02:04. Вогонь погасли до прибуття рятувальників первинними засобами пожежогасіння. Вогонь встиг пошкодити частково стіни, меблі, оргтехніку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Ще одна пожежа з цієї причини виникла в с.Заліси Ковельського району – посеред ночі зайнялась господарська споруда. До гасіння пожежі залучались рятувальники ДПРЧ-14 смт Ратне, команда місцевої пожежної охорони з смт Заболоття. Вогонь ліквідовано о 01:58.
Також, на день раніше, 3 січня, о 01:55 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в гаражі в селі Вільхівка Луцького району. Для гасіння залучались рятувальники 9-ї ДПРЧ м.Горохів, команда місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка. Пожежа ліквідована о 02:35 одним водяним стволом.
Загалом з початку 2022 року рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували 9 пожеж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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