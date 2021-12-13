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У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі

У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі
4 січня вночі виникла пожежа в цегляному житловому будинку в м.Ковелі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло о 01:57, за викликом направлено чергове відділення ДПРЧ-4 , яке прибуло до місця події вже о 02:04. Вогонь погасли до прибуття рятувальників первинними засобами пожежогасіння. Вогонь встиг пошкодити частково стіни, меблі, оргтехніку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Ще одна пожежа з цієї причини виникла в с.Заліси Ковельського району – посеред ночі зайнялась господарська споруда. До гасіння пожежі залучались рятувальники ДПРЧ-14 смт Ратне, команда місцевої пожежної охорони з смт Заболоття. Вогонь ліквідовано о 01:58.

Також, на день раніше, 3 січня, о 01:55 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в гаражі в селі Вільхівка Луцького району. Для гасіння залучались рятувальники 9-ї ДПРЧ м.Горохів, команда місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка. Пожежа ліквідована о 02:35 одним водяним стволом.

Загалом з початку 2022 року рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували 9 пожеж.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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