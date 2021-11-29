Пішов із життя заслужений артист України, який понад 30 років віддав волинській сцені

Валерій Мороз, який понад 30 років пропрацював у Волинському обласному музично-драматичному театрі. Чоловік народився 23 травня 1962 року в селі Білин на Ковельщині. Останні роки життя він боровся з тяжкою недугою.



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Актор відомий виконанням таких ролей: Гонта («Гайдамаки» за Т. Шевченком), Чепіль («Сон князя Святослава» І. Франка), Карпо («Кайдашева сім'я» за І. Нечуєм-Левицьким), Гриць («Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького), Зінько («Чмир» М. Кропивницького), Ансельмо («Повість про безрозсудно-цікавого» Я. Стельмаха), Завірюха («Республіка на колесах» Я. Мамонтова), Слідчий («Бажання екстриму» А. Крима), Остап («Тарас Бульба» за М. Гоголем), Соломон («Пісня пісень» В. Красногорова), Річард («Генрі ІІ» В. Шекспіра), Генрі Гіґґінс («Моя чарівна леді» за п'єсою Б. Шоу «Піґмаліон»), вождь Бромден («Політ над гніздом зозулі» Д. Вассермана), Леопольд Воляпюк («Сільва» І. Кальмана).



«Рік тому медики



Колектив театру просить небайдужих допомогти у зборі коштів на похорон.



Реквізити для допомоги:



5168757402620746 - Ігор Леонідович Зінчук (колега)



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