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У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО

У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
Сьогодні, 4 січня, у Луцькому клінічному пологовому будинку вручили дві дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. Такий подарунок вирішила зробити міська влада та керівництво медичного закладу.

Про це інформують у Луцькраді.

Коляски формату 2 в 1, містять у собі як люльку, так і прогулянковий блок. Вони захищені від негоди та вірно служитимуть батькам під час прогулянок та відпочинку.

“Традиційно, в новорічну ніч діти та дорослі чекають чуда. Для нашого пологового будинку чудо — це чудо народження. В ту пору тут одночасно народжували чотири жінки. Першою народилася дівчинка, потім — хлопчик. Зараз матері спільно перебувають разом із своїми дітьми у пологовому будинку на грудному вигодовуванні”, - розповів директор закладу Сергій Сябрук.

Батьків також привітала заступник міського голови Ірина Чебелюк. Вона побажала діткам рости здоровими, щасливими, успішними та тішити своїх батьків гарними справами.

Загалом, від початку 2022 року у пологовому будинку вже народилося 11 малюків.

У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО
У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО

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Теги: дитячі коляски, Луцьк, пологовий
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