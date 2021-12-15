У Луцьку вручили дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. ФОТО

Сьогодні, 4 січня, у Луцькому клінічному пологовому будинку вручили дві дитячі коляски батькам, чиї діти народилися першими у новорічну ніч. Такий подарунок вирішила зробити міська влада та керівництво медичного закладу.Про це інформують у Луцькраді.Коляски формату 2 в 1, містять у собі як люльку, так і прогулянковий блок. Вони захищені від негоди та вірно служитимуть батькам під час прогулянок та відпочинку.“Традиційно, в новорічну ніч діти та дорослі чекають чуда. Для нашого пологового будинку чудо — це чудо народження. В ту пору тут одночасно народжували чотири жінки. Першою народилася дівчинка, потім — хлопчик. Зараз матері спільно перебувають разом із своїми дітьми у пологовому будинку на грудному вигодовуванні”, - розповів директор закладуБатьків також привітала заступник міського голови Ірина Чебелюк. Вона побажала діткам рости здоровими, щасливими, успішними та тішити своїх батьків гарними справами.Загалом, від початку 2022 року у пологовому будинку вже народилося 11 малюків.