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Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень

Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень
За минулу добу до поліції Волині надійшло 9 повідомлень про вчинення шахрайств. Волинян ошукали на близько 150 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Мешканка села Зимне втратила понад 70 тисяч гривень під час купівлі сервізу на одній із інтернет-платформ. Жінка повідомила псевдопродавцю номер своєї банківської карти та пароль до неї. Як наслідок – втратила кошти.

Лучанку аферисти ошукали на 12 тисяч гривень. З облікового запису знайомого їй написали, що необхідні кошти для лікування. Громадянка, не вагаючись, надіслала гроші на вказану банківську карту. Як виявилось, вона спілкувалась із шахраями.

Жителька Ковеля, купуючи кросівки в інтернеті, перейшла за фішинговим посиланням, що надіслав «продавець» для оплати покупки, та ввела там свої дані. У такий спосіб зловмисники заволоділи майже 20 тисячами гривень.

За усіма фактами відкриті кримінальні провадження та тривають досудові розслідування.

Поліція застерігає громадян та радить:
• у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток;
• якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з'ясуйте ситуацію особисто;
• обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;
• у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

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Теги: Волиняни, шахраї
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