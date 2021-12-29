На Волині вночі сталися чотири ДТП. ФОТО

Цієї ночі, 6 січня, волинські патрульні виїжджали на чотири випадки ДТП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Автопригода трапилася на проспекті Відродження, що у Луцьку.Там водій Renault Laguna, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу автомобілю, який рухався зустрічному напрямку. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Peugeot 207.На щастя, в ДТП ніхто не травмувався. Лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Згодом на цьому ж проспекті керманич Peugeot 5008 під час руху не дотримався бокового інтервалу, внаслідок чого здійснив зіткнення з транспортним засобом BMW, який рухався у попутному напрямку.У результаті автівки зазнали механічних пошкоджень.На винуватців патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.Також поліцейські виїжджали на автопригоду, яка трапилася на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече). Там автівки отримали незначні пошкодження, тож водії вирішили оформити європротокол.У Ковелі тим часом до патрульних звернулася заявниця, яка повідомила, що помітила пошкодження свого транспортного засобу, який стояв на парковці.Патрульні, які прибули на місце події, оглянули прилеглу територію, виявили камери зовнішнього спостереження, відібрали заяви та склали схему ДТП.