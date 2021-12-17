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Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу

Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу
До складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени якої взаємно визнають цифрові COVID-сертифікати, приєднались нові країни-учасниці.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"Йдеться про такі країни, як Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд. Таке рішення дозволить під час перетину кордону з цими країнами використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії", - зазначається в повідомленні.

Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав.

На сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу.

У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць.

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Теги: Країни, Європа, ковід-сертифікати
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