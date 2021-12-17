Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу

До складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени якої взаємно визнають цифрові COVID-сертифікати, приєднались нові країни-учасниці.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України."Йдеться про такі країни, як Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд. Таке рішення дозволить під час перетину кордону з цими країнами використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії", - зазначається в повідомленні.Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав.На сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу.У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць.