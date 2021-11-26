У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib

Jah Khalib.



Концерт відбудеться 7 червня у замку Любарта.



Jah Khalib – російськомовний виконавець, представник Казахстану, який став популярним в Україні.



Він – автор і виконавець хітів «Лейла», «Медина», «Искал-нашёл», «Лиловая» тощо. Його кліпи набирають мільйони переглядів, пісні розбирають на цитати, а концерти збирають аншлаги.



Квиток на концерт виконавця Jah Khalib у Луцьку наразі коштує від 650 гривень.



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