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У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib

У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib
Влітку 2022 року у Луцьку виступить один із найвідоміших реперів та головних хітмейкерів Східної Європи Jah Khalib.

Концерт відбудеться 7 червня у замку Любарта.

Jah Khalib – російськомовний виконавець, представник Казахстану, який став популярним в Україні.

Він – автор і виконавець хітів «Лейла», «Медина», «Искал-нашёл», «Лиловая» тощо. Його кліпи набирають мільйони переглядів, пісні розбирають на цитати, а концерти збирають аншлаги.

Квиток на концерт виконавця Jah Khalib у Луцьку наразі коштує від 650 гривень.

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Теги: Jah Khalib, концерт
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