У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib
Сьогодні, 17:31
Влітку 2022 року у Луцьку виступить один із найвідоміших реперів та головних хітмейкерів Східної Європи Jah Khalib.
Концерт відбудеться 7 червня у замку Любарта.
Jah Khalib – російськомовний виконавець, представник Казахстану, який став популярним в Україні.
Він – автор і виконавець хітів «Лейла», «Медина», «Искал-нашёл», «Лиловая» тощо. Його кліпи набирають мільйони переглядів, пісні розбирають на цитати, а концерти збирають аншлаги.
Квиток на концерт виконавця Jah Khalib у Луцьку наразі коштує від 650 гривень.
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Концерт відбудеться 7 червня у замку Любарта.
Jah Khalib – російськомовний виконавець, представник Казахстану, який став популярним в Україні.
Він – автор і виконавець хітів «Лейла», «Медина», «Искал-нашёл», «Лиловая» тощо. Його кліпи набирають мільйони переглядів, пісні розбирають на цитати, а концерти збирають аншлаги.
Квиток на концерт виконавця Jah Khalib у Луцьку наразі коштує від 650 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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