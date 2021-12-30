Повідомили деталі пожежі у Луцьку, з якої врятували немовля з матір'ю





Наразі мама запевняє, що і вона, і малюк почувають себе добре, - повідомляє



Зі слів жінки, після пожежі у квартирі вже в лікарні відчувала запаморочення та головний біль, однак, після ночі, проведеної під наглядом медиків, все минулося.



Тетяна Савонік каже: проживає ще з трьома дітьми – 14-річною донькою, 12-річним та 11 річним синами, проте, на момент пожежі їх в оселі не було. Пригадує: варила їсти, як раптово загорілася гардина.



"Побачила, що вогонь більшає і забрала верхню частину коляски з дитиною, яка вже спала, у ванну. Відчула, що йде дуже великий дим, прикрила двері на кухню і відкрила кран у ванній", – говорить жінка.



Зі слів лучанки, після того, як відчула, що почала задихатися від диму, стала кликати на допомогу. Каже: відгукнулися сусіди Лілія та Володимир, які викликали служби "104", "103" та "102".



Як розповіла Суспільному педіатриня обласної дитячої лікарні Ірина Дмитрук, життєві показники п'ятимісячного хлопчика знаходяться в межах норми, його стан задовільний.



"Зі слів мами, дитина після пожежі була в’яла, сонлива з підозрою на отруєння чадним газом. По даний час він знаходиться під спостереженням медичного персоналу", – каже лікарка.



Троє дітей Тетяни Савонік на момент пожежі відвідували благодійний захід, – повідомив начальник служби у справах дітей Луцькради Федір Шульган. Нині діти перебувають із бабусею, яка проживає в околицях міста.



"У трьох старших є батько, він сплачує аліменти. Намагаємося його розшукати", – додав Федір Шульган.



Коли випишуть маму з дитиною з медичного закладу поки невідомо, – додала лікарка Ірина Дмитрук. Каже: медики будуть радитися з представниками соціальних служб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятимісячна дитина та її мама – 36-річна Тетяна Савонік, яких ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні після пожежі в їхньому помешканні, перебувають у задовільному стані.Наразі мама запевняє, що і вона, і малюк почувають себе добре, - повідомляє Суспільне Зі слів жінки, після пожежі у квартирі вже в лікарні відчувала запаморочення та головний біль, однак, після ночі, проведеної під наглядом медиків, все минулося.Тетяна Савонік каже: проживає ще з трьома дітьми – 14-річною донькою, 12-річним та 11 річним синами, проте, на момент пожежі їх в оселі не було. Пригадує: варила їсти, як раптово загорілася гардина."Побачила, що вогонь більшає і забрала верхню частину коляски з дитиною, яка вже спала, у ванну. Відчула, що йде дуже великий дим, прикрила двері на кухню і відкрила кран у ванній", – говорить жінка.Зі слів лучанки, після того, як відчула, що почала задихатися від диму, стала кликати на допомогу. Каже: відгукнулися сусіди Лілія та Володимир, які викликали служби "104", "103" та "102".Як розповіла Суспільному педіатриня обласної дитячої лікарні Ірина Дмитрук, життєві показники п'ятимісячного хлопчика знаходяться в межах норми, його стан задовільний."Зі слів мами, дитина після пожежі була в’яла, сонлива з підозрою на отруєння чадним газом. По даний час він знаходиться під спостереженням медичного персоналу", – каже лікарка.Троє дітей Тетяни Савонік на момент пожежі відвідували благодійний захід, – повідомив начальник служби у справах дітей Луцькради Федір Шульган. Нині діти перебувають із бабусею, яка проживає в околицях міста."У трьох старших є батько, він сплачує аліменти. Намагаємося його розшукати", – додав Федір Шульган.Коли випишуть маму з дитиною з медичного закладу поки невідомо, – додала лікарка Ірина Дмитрук. Каже: медики будуть радитися з представниками соціальних служб.

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