У Польщі в ДТП загинув українець
Сьогодні, 12:35
У Польщі поблизу містечка Страмниця Західнопоморського воєводства вранці 8 січня сталася ДТП, в якій загинув громадянин України.
Чоловікові було 29 років, - повідомляє Канал24, посилаючись на польське видання TVN24.
За попередньою інформацією від польської поліції, українець їхав на автомобілі Daewoo Matiz. Із невстановлених причин він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Ford.
Українець після ДТП деякий час залишався живим. ДТП сталася приблизно о 8:30 на автодорозі №163 місцевого значення. У результаті пошкоджень зазнали, як водій Daewoo, так і кермувальник Ford.
Рятувальники та медики, що прибули на місце, намагалися реанімувати українця. Ба більше, їм навіть вдалося відновити його життєві функції.
Згодом 29-річного чоловіка доправили до лікарні. Невдовзі після цього поліції повідомили, що він помер. Водієві Ford – 60 років. Його госпіталізували свідомим, щоправда він мав біль у грудях.
Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Поліція повідомляє, що в момент аварії він був тверезим.
Правоохоронці розслідують усі обставини ДТП. Слідство відбувається під контролем прокурора.
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Чоловікові було 29 років, - повідомляє Канал24, посилаючись на польське видання TVN24.
За попередньою інформацією від польської поліції, українець їхав на автомобілі Daewoo Matiz. Із невстановлених причин він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Ford.
Українець після ДТП деякий час залишався живим. ДТП сталася приблизно о 8:30 на автодорозі №163 місцевого значення. У результаті пошкоджень зазнали, як водій Daewoo, так і кермувальник Ford.
Рятувальники та медики, що прибули на місце, намагалися реанімувати українця. Ба більше, їм навіть вдалося відновити його життєві функції.
Згодом 29-річного чоловіка доправили до лікарні. Невдовзі після цього поліції повідомили, що він помер. Водієві Ford – 60 років. Його госпіталізували свідомим, щоправда він мав біль у грудях.
Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Поліція повідомляє, що в момент аварії він був тверезим.
Правоохоронці розслідують усі обставини ДТП. Слідство відбувається під контролем прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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