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У Польщі в ДТП загинув українець

У Польщі в ДТП загинув українець
У Польщі поблизу містечка Страмниця Західнопоморського воєводства вранці 8 січня сталася ДТП, в якій загинув громадянин України.

Чоловікові було 29 років, - повідомляє Канал24, посилаючись на польське видання TVN24.

За попередньою інформацією від польської поліції, українець їхав на автомобілі Daewoo Matiz. Із невстановлених причин він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Ford.

Українець після ДТП деякий час залишався живим. ДТП сталася приблизно о 8:30 на автодорозі №163 місцевого значення. У результаті пошкоджень зазнали, як водій Daewoo, так і кермувальник Ford.

Рятувальники та медики, що прибули на місце, намагалися реанімувати українця. Ба більше, їм навіть вдалося відновити його життєві функції.

Згодом 29-річного чоловіка доправили до лікарні. Невдовзі після цього поліції повідомили, що він помер. Водієві Ford – 60 років. Його госпіталізували свідомим, щоправда він мав біль у грудях.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Поліція повідомляє, що в момент аварії він був тверезим.

Правоохоронці розслідують усі обставини ДТП. Слідство відбувається під контролем прокурора.

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Теги: ДТП, Польща
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