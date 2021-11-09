У Польщі в ДТП загинув українець

У Польщі поблизу містечка Страмниця Західнопоморського воєводства вранці 8 січня сталася ДТП, в якій загинув громадянин України.Чоловікові було 29 років, - повідомляє Канал24, посилаючись на польське видання TVN24.За попередньою інформацією від польської поліції, українець їхав на автомобілі Daewoo Matiz. Із невстановлених причин він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Ford.Українець після ДТП деякий час залишався живим. ДТП сталася приблизно о 8:30 на автодорозі №163 місцевого значення. У результаті пошкоджень зазнали, як водій Daewoo, так і кермувальник Ford.Рятувальники та медики, що прибули на місце, намагалися реанімувати українця. Ба більше, їм навіть вдалося відновити його життєві функції.Згодом 29-річного чоловіка доправили до лікарні. Невдовзі після цього поліції повідомили, що він помер. Водієві Ford – 60 років. Його госпіталізували свідомим, щоправда він мав біль у грудях.Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Поліція повідомляє, що в момент аварії він був тверезим.Правоохоронці розслідують усі обставини ДТП. Слідство відбувається під контролем прокурора.