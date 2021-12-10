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В луцькому хоспісі працівниця привласнювала гроші

В луцькому хоспісі працівниця привласнювала гроші
Працівниця луцького Хоспісу привласнювала гроші формально працевлаштованої особи.

Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив вирок лучанці, яка неправомірно нараховувала собі кошти, - пише "Волинь-нова".

У липні 2019 року працівниця Волинського лікувально-профілактичного закладу для надання медичної допомоги невиліковним хворим (Обласна лікарня «ХОСПІС») заволоділа грошовими коштами медзакладу.

За попередньою змовою з іншою особою, шляхом обману, під приводом виплати заробітної плати працівнику шляхом використання завідомо підробленого табелю обліку використання робочого часу перерахувала на свій картковий рахунок 1852,52 грн. Обвинувачена знала, що остання у медзакладі оформлена лише формально та будь-якої роботи не виконувала. Щодо спільника підсудної, який вніс недостовірні відомості щодо табелювання обліку робочого часу працівника також ведеться окреме провадження.

Далі знову було підроблено документи, і в серпні підсудна за такою ж схемою заволоділа грошовими коштами в сумі 5289,63 грн, а у вересні - 1852,52 грн.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю, розкаялася та просила суд суворо її не карати. Також жінка відшкодувала завдану шкоду завдану медзакладу. Лучанці призначили покарання 1 700 гривень штрафу.

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Теги: Волинь, Луцьк, суд
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