На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО





Про це пише



Відомо, що постраждала переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.



Після того, як водій побачив, що дівчина самостійно підвелася, він покинув місце дорожньої природи. Потерпілу не госпіталізовували. Додому дитину доставили очевидці.



Її матір написала заяву в поліцію. Події частково допомогли встановити камери відеоспостереження.



Поліцейські просять допомогти встановити автомобіль та його власника. Кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номером “102”. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері близько 18:30 10 ічня на вулиці Соборна в районі “П’ятачка” у Нововолинську автомобіль "Джилі" наїхав на 14-річну дівчину.Про це пише БУГ. Відомо, що постраждала переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Після того, як водій побачив, що дівчина самостійно підвелася, він покинув місце дорожньої природи. Потерпілу не госпіталізовували. Додому дитину доставили очевидці.Її матір написала заяву в поліцію. Події частково допомогли встановити камери відеоспостереження.Поліцейські просять допомогти встановити автомобіль та його власника. Кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номером “102”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію