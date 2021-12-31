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На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО

На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО
Ввечері близько 18:30 10 ічня на вулиці Соборна в районі “П’ятачка” у Нововолинську автомобіль "Джилі" наїхав на 14-річну дівчину.

Про це пише БУГ.

Відомо, що постраждала переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Після того, як водій побачив, що дівчина самостійно підвелася, він покинув місце дорожньої природи. Потерпілу не госпіталізовували. Додому дитину доставили очевидці.

Її матір написала заяву в поліцію. Події частково допомогли встановити камери відеоспостереження.

Поліцейські просять допомогти встановити автомобіль та його власника. Кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номером “102”.

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Теги: ДТП, Нововолинськ, дитина, збили дитину
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Коментарі 1
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Не варто вже так бігати за водієм. Дівчина, хоча й порушила правила, не зробила йому великої шкоди. Достатньо буде з неї штрафу за неправильний перехід вулиці.
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