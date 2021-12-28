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На Волині відбудуться змагання з бігу на ковзанах

На Волині відбудуться змагання з бігу на ковзанах
В смт Шацьк відбудуться змагання із забігу на ковзанах.

Про це інформують на сайті ОТГ.

Перегони стартують 12 січня, на озері Велике Чорне (біля спортивної школи).

Початок о 14:00.

Учасники будуть змагатися у трьох категоріях: команди по два учасники, представники молодшої (до 16 років) та старшої (від 16 років) вікових груп.

Ковзани та індивідуальні засоби захисту (наколінники та налокітники) учасникам видаватимуть безплатно.

Переможці будуть нагороджені призами.

Після змагань на всіх учасників чекають солодощі та гарячий чай.

Зареєструватися можна за номером телефону 0686268743 (Володимир).

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Теги: Шацьк, забіг на ковзанах
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