На Волині після свят очікують підвищення захворюваності на COVID-19
Сьогодні, 12:28
Після завершення зимових свят на Волині прогнозують погіршення епідемічної ситуації щодо коронавірусу.
Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 14 січня.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко зауважила, що наразі ситуація із захворюваністю на ковід в області не є складною.
За її словами, за останній тиднень захворіли на 41% менше людей, ніж за попередній. Померло також майже в двічі менше людей (15 летальних випадків проти 27 попереднього тижня).
«Але ми очікуємо підвищення рівня захворюваності у зв’язку з міграційними процесами і перебуванням людей на масових заходах», - зауважила Наталія Янко.
Вона зауважила також, що штаму «Омікрон» на Волині ще не фіксували.
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Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 14 січня.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко зауважила, що наразі ситуація із захворюваністю на ковід в області не є складною.
За її словами, за останній тиднень захворіли на 41% менше людей, ніж за попередній. Померло також майже в двічі менше людей (15 летальних випадків проти 27 попереднього тижня).
«Але ми очікуємо підвищення рівня захворюваності у зв’язку з міграційними процесами і перебуванням людей на масових заходах», - зауважила Наталія Янко.
Вона зауважила також, що штаму «Омікрон» на Волині ще не фіксували.
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