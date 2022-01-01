На Волині після свят очікують підвищення захворюваності на COVID-19

Після завершення зимових свят на Волині прогнозують погіршення епідемічної ситуації щодо коронавірусу.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 14 січня.Головний державний санітарний лікар областізауважила, що наразі ситуація із захворюваністю на ковід в області не є складною.За її словами, за останній тиднень захворіли на 41% менше людей, ніж за попередній. Померло також майже в двічі менше людей (15 летальних випадків проти 27 попереднього тижня).«Але ми очікуємо підвищення рівня захворюваності у зв’язку з міграційними процесами і перебуванням людей на масових заходах», - зауважила Наталія Янко.Вона зауважила також, що штаму «Омікрон» на Волині ще не фіксували.