вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині після свят очікують підвищення захворюваності на COVID-19

На Волині після свят очікують підвищення захворюваності на COVID-19
Після завершення зимових свят на Волині прогнозують погіршення епідемічної ситуації щодо коронавірусу.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 14 січня.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко зауважила, що наразі ситуація із захворюваністю на ковід в області не є складною.

За її словами, за останній тиднень захворіли на 41% менше людей, ніж за попередній. Померло також майже в двічі менше людей (15 летальних випадків проти 27 попереднього тижня).

«Але ми очікуємо підвищення рівня захворюваності у зв’язку з міграційними процесами і перебуванням людей на масових заходах», - зауважила Наталія Янко.

Вона зауважила також, що штаму «Омікрон» на Волині ще не фіксували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підвищення захворюваності, коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі підняли плату за проїзд у громадському транспорті
Сьогодні, 12:43
На Волині після свят очікують підвищення захворюваності на COVID-19
Сьогодні, 12:28
До «помаранчевої зони» знову належать дві області
Сьогодні, 12:25
9 років тюрми – за вбивство дружини: винесли вирок домашньому тиранові з Волині
Сьогодні, 12:10
На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
На Волині за добу 168 людей захворіли на коронавірус, 5 – померли На Волині за добу 168 людей захворіли на коронавірус, 5 – померли
Сьогодні, 09:25
На Волині за добу – 88 нових випадків на COVID-19 та 3 смерті На Волині за добу – 88 нових випадків на COVID-19 та 3 смерті
13 січень, 09:33
Коронавірус на Волині: за добу – 94 нових випадки, померли 2 людей Коронавірус на Волині: за добу – 94 нових випадки, померли 2 людей
12 січень, 09:35
Коронавірус на Волині: 98 людей захворіли, 4 – померли Коронавірус на Волині: 98 людей захворіли, 4 – померли
11 січень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі підняли плату за проїзд у громадському транспорті
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині після свят очікують підвищення захворюваності на COVID-19
Сьогодні, 12:28
 0
До «помаранчевої зони» знову належать дві області
Сьогодні, 12:25
 0
9 років тюрми – за вбивство дружини: винесли вирок домашньому тиранові з Волині
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині затримали наркомана з краденими речами. ФОТО
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8