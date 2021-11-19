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Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому

Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому
Розшукали жительку села Хрипаличі Володимир-Волинського району Фаріон Олену Володимирівну, яка зникла напередодні.

Про це повідомили у спільноті Твій Володимир.

Нагадаємо, жінка 4 січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, а далі – зникла.

Зазначають, що її життю нічого не загрожує.

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Теги: Волинь, Володимир, розшук, жінка
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