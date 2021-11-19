Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому





Про це повідомили у спільноті



Нагадаємо, жінка 4 січня близько 21:00 жінка



Зазначають, що її життю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукали жительку села Хрипаличі Володимир-Волинського району Фаріон Олену Володимирівну, яка зникла напередодні.Про це повідомили у спільноті Твій Володимир Нагадаємо, жінка 4 січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку , а далі – зникла.Зазначають, що її життю нічого не загрожує.

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