Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому
Сьогодні, 11:05
Розшукали жительку села Хрипаличі Володимир-Волинського району Фаріон Олену Володимирівну, яка зникла напередодні.
Про це повідомили у спільноті Твій Володимир.
Нагадаємо, жінка 4 січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, а далі – зникла.
Зазначають, що її життю нічого не загрожує.
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Про це повідомили у спільноті Твій Володимир.
Нагадаємо, жінка 4 січня близько 21:00 жінка знаходилась у Володимирі поблизу госпрозрахункового ринку, а далі – зникла.
Зазначають, що її життю нічого не загрожує.
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