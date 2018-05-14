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У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин

У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин
На сьогодні кінцевою зупинкою маршруту №104 у Луцьку є АС-2. Жителі вважають такий маршрут недоцільним і просять змінити схему руху з існуючої на «Залізничний вокзал - Кульчин» (як Брище, Липляни).

Відповідне звернення сьогодні, 19 січня, опублікував сьогодні Олександр Висоцький в Єдиному реєстрі місцевих петицій.

Він вказує, що від «Променя» автобус рухається по Набережній, Д. Галицького, Потебні, Львівській, дублюючи маршрути №103 і №107 з Ківерець.

«Декому з жителів Кульчина, Жидичина та Вишкова зручно дістатися в район ДПЗ та Львівської, але цей відрізок є непопулярним, а складає майже третину маршруту, що призводить до неефективної трати часу і пального. Оскільки Кульчин входить до Луцької ТГ, немає потреби робити кінцевою зупинкою одну з автостанцій. Вважаємо за доцільне змінити схему руху автобуса 104 з існуючої на «Залізничний вокзал - Кульчин» (як Брище, Липляни)», - йдеться у зверненні.

За словами автора, це дозволить скоротити тривалість маршруту, інтервал руху (наразі перерва між рейсами навіть у часи пік складає до 50 хвилин при наявності маршрутів на Озерце та Клепачів) та переглянути тарифи: зараз 7 км. від «Променя» до Жидичина можна доїхати за 12 гривень.

Для порівняння: проїзд «Промінь» - Гірка Полонка 11 км. коштує 10 гривень і «Промінь» - Брище 16 км. -15 гривень.

Підписати петицію можна тут.

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Теги: Луцьк-Кульчин, автобус, петиція, схема руху, Луцьк
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