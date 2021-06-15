Волинські дорожники взялися латати ями. ФОТО

На автошляхах Волині проводяться роботи з ліквідації аварійних деформацій дорожнього покриття.Про це йдеться на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.На сторінці дорожники пишуть, що на окремих ділянках автомобільних доріг державного значення Волині, які потребують ремонту, спостерігається значне руйнування дорожнього покриття."Це негативний результат недофінансування дорожньої галузі, що донедавна мало місце впродовж десятків років, і, як наслідок, порушення нормативних міжремонтних термінів. Також дається взнаки вплив на стан дороги природно-кліматичних факторів зимового періоду. З метою усунення ситуацій, що загрожують безпечному руху автотранспорту, за дорученням Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядні підприємства що є відповідальними за експлуатаційне утримання автошляхів державного значення, проводять аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття", - йдеться у дописі.Ремонтні бригади працюють на пошкоджених ділянках автодоріг М-07, М-19, Н-22 і Р-14.З початку поточного року на автошляхах державного значення області ліквідовано вибоїни на площі близько 1100 м2.Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Підприємство розпочало роботу на ділянці, що межує з Рівненською областю, і рухається в напрямку Луцька. Використовується холодна асфальтобетонна суміш.Контроль якості вказаних аварійних дорожніх робіт, у т.ч. матеріалів, що застосовуються, здійснюється лабораторією та інженерами з технічного нагляду Служби автомобільних доріг у Волинській області.Ліквідація ямковості – це вимушений тимчасовий захід, який дозволяє у міжсезоння забезпечити безпечний проїзд автошляхом до початку проведення ремонту."На сьогодні маємо якісну європейську дорогу Н-22 від м.Устилуга до м.Луцька та по селу Піддубці, працюємо аби найближчим часом відновити її й на інших ділянках, що потребують ремонту, на відтинку м.Луцьк – межа з Рівненщиною. Зокрема, проводимо процедуру публічної закупівлі на ремонт 5 км цього автошляху, на відновлення ще 15 км виготовляється проєктно-кошторисна документація", - йдеться у дописі на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.