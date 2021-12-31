На Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Того дня о 21:54 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська

3-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Низкиничі на вулиці Незалежності,14.



До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська.



Пожежу ліквідували о 22:50.



Причина виникнення пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 січня трапилася пожежа у селі Низкиничі Володимир-Волинського району.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Того дня о 21:54 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська3-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Низкиничі на вулиці Незалежності,14.До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська.Пожежу ліквідували о 22:50.Причина виникнення пожежі встановлюється.

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