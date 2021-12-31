На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:10
20 січня трапилася пожежа у селі Низкиничі Володимир-Волинського району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Того дня о 21:54 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська
3-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Низкиничі на вулиці Незалежності,14.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська.
Пожежу ліквідували о 22:50.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Того дня о 21:54 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська
3-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Низкиничі на вулиці Незалежності,14.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська.
Пожежу ліквідували о 22:50.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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