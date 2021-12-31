вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
20 січня трапилася пожежа у селі Низкиничі Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Того дня о 21:54 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська
3-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Низкиничі на вулиці Незалежності,14.

До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська.

Пожежу ліквідували о 22:50.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, Низкиничі, пожежа, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юрій Гупало Юрій
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:10
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
Сьогодні, 10:50
На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин
Сьогодні, 10:42
На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Луцький священник розповів, як правильно зберігати свячену воду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО
19 січень, 10:13
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
01 січень, 16:49
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
31 грудень, 2021, 12:35
На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
14 грудень, 2021, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин
Сьогодні, 10:42
 0
На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 10:17
 0
Луцький священник розповів, як правильно зберігати свячену воду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8