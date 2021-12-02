Волинь не освоїла 16 млн гривень: кошти повернуться в держбюджет





Про це стало відомо під час спільного заходу проєкту USAID в Україні HOVERLA та Асоціації міст України, присвяченому обговоренню законодавчих основ місцевого економічного розвитку, повідомило ІА «



Зі слів народного депутата Вячеслава Рубльова, частина виділених Волині коштів з державного бюджету так і не була освоєна. Зокрема 4,8 мільйона гривень за проєктом «Спроможна школа до кращих результатів», 2,6 мільйона для НУШ та 8,9 мільйона гривень ДФРР повернулися до державного бюджету.



«Вкинули сюди кошти державного бюджету, їх не використали, а потім на другий рік громади просять: дайте нам ці самі кошти. Я пригадую Луківську громаду, як вони вболівали за реалізацію проєкту в себе. Вони і днювали, й ночували там. А хтось ставиться до цього похабно, мовляв, і наступного року знову дадуть. Але громади мають бути відповідальними, бо ми маємо підтримувати тих, хто хоче розвиватися», – вважає він.



Нардепка Ірина Констанкевич, своєю чергою, додала, що є різні причини неосвоєння коштів, тож комітет, до якого вона входить, пропонує частину коштів зробити перехідними.



Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, робити перехідними кошти, які громади не використали, – то радше крок через безвихідь. Адже торік за деякими проєктами рівень освоєння коштів державних субвенцій склав навіть нижче 40 %.



«Повинно бути розуміння, що проєкт, який задумувався на три роки, якщо вже взятий у роботу, то він отримає фінансування і перший рік, і другий, і третій. Але якщо це проєкт однорічний, і його не реалізували за рік, то ми робимо ці кошти перехідними від безвиході. В середньому в громадах освоєння державних субвенцій у 2021 році не більше 80 %. Соцеконом – 40 %, НУШ – 70+, протидія домашньому насильству – 50 %, ЦНАПи – 40. І тільки тому, що ми з облдержадміністраціями в щоденному режимі займалися ДФРР, то показали 97% освоєння. Але це була щоденна робота, і ми фактично робили домашню роботу за голів громад, десь знімали, десь дофінансовували», – повідомив він.



Як зазначив перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко, неосвоєння коштів відбулося з кількох причин. Частина грошей була зекономлена під час виконання робіт, частину робіт завадили виконати погодні умови, а частина коштів повернулась до держбюджету через невиконання зобов’язань підрядниками.



«Деякі кошти повернулися в державний бюджет або з причин економії, або роботи потребували певних погодних умов, і з об’єктивних причин їх не використали. Громади зараз в стані розвитку, є етапи проб і помилок. Думаю, в подальшому все вдасться і кошти будуть використовуватися», – вважає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частину коштів з державні субвенції, які отримала і не використала до кінця минулого року Волинська область, повернули до держбюджету.Про це стало відомо під час спільного заходу проєкту USAID в Україні HOVERLA та Асоціації міст України, присвяченому обговоренню законодавчих основ місцевого економічного розвитку, повідомило ІА « Волинські новини ».Зі слів народного депутата, частина виділених Волині коштів з державного бюджету так і не була освоєна. Зокрема 4,8 мільйона гривень за проєктом «Спроможна школа до кращих результатів», 2,6 мільйона для НУШ та 8,9 мільйона гривень ДФРР повернулися до державного бюджету.«Вкинули сюди кошти державного бюджету, їх не використали, а потім на другий рік громади просять: дайте нам ці самі кошти. Я пригадую Луківську громаду, як вони вболівали за реалізацію проєкту в себе. Вони і днювали, й ночували там. А хтось ставиться до цього похабно, мовляв, і наступного року знову дадуть. Але громади мають бути відповідальними, бо ми маємо підтримувати тих, хто хоче розвиватися», – вважає він.Нардепка, своєю чергою, додала, що є різні причини неосвоєння коштів, тож комітет, до якого вона входить, пропонує частину коштів зробити перехідними.Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України, робити перехідними кошти, які громади не використали, – то радше крок через безвихідь. Адже торік за деякими проєктами рівень освоєння коштів державних субвенцій склав навіть нижче 40 %.«Повинно бути розуміння, що проєкт, який задумувався на три роки, якщо вже взятий у роботу, то він отримає фінансування і перший рік, і другий, і третій. Але якщо це проєкт однорічний, і його не реалізували за рік, то ми робимо ці кошти перехідними від безвиході. В середньому в громадах освоєння державних субвенцій у 2021 році не більше 80 %. Соцеконом – 40 %, НУШ – 70+, протидія домашньому насильству – 50 %, ЦНАПи – 40. І тільки тому, що ми з облдержадміністраціями в щоденному режимі займалися ДФРР, то показали 97% освоєння. Але це була щоденна робота, і ми фактично робили домашню роботу за голів громад, десь знімали, десь дофінансовували», – повідомив він.Як зазначив перший заступник голови Волинської ОДА, неосвоєння коштів відбулося з кількох причин. Частина грошей була зекономлена під час виконання робіт, частину робіт завадили виконати погодні умови, а частина коштів повернулась до держбюджету через невиконання зобов’язань підрядниками.«Деякі кошти повернулися в державний бюджет або з причин економії, або роботи потребували певних погодних умов, і з об’єктивних причин їх не використали. Громади зараз в стані розвитку, є етапи проб і помилок. Думаю, в подальшому все вдасться і кошти будуть використовуватися», – вважає він.

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