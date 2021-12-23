Військовий облік для жінок: список професій суттєво скорочують
Сьогодні, 18:10
Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу про взяття на військовий облік жінок. Зокрема, в новому наказі істотно скоротили список професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У відомстві повідомили, що список професій для військового обліку був скорочений з 35 до 14 спеціальностей. При цьому нова редакція містить шість професій.
Разом з тим в Міноборони повідомили, що спеціальності і професії, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік, споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.
У Міноборони додали, що на обов'язковий облік військовозобов'язаних ставатимуть жінки, які працюють у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.
"Остаточний список буде затверджений після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього списку", – йдеться в повідомленні.
Нову редакцію указу про військовий облік жінок вже направили на розгляд до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У відомстві повідомили, що список професій для військового обліку був скорочений з 35 до 14 спеціальностей. При цьому нова редакція містить шість професій.
Разом з тим в Міноборони повідомили, що спеціальності і професії, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік, споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.
У Міноборони додали, що на обов'язковий облік військовозобов'язаних ставатимуть жінки, які працюють у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.
"Остаточний список буде затверджений після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього списку", – йдеться в повідомленні.
Нову редакцію указу про військовий облік жінок вже направили на розгляд до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.
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Коментарі 1
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