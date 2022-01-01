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Шевченко погодився очолити збірну Польщі

Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Екснаставник збірної України та італійської "Дженоа" Андрій Шевченко погодився стати головним тренером збірної Польщі.

Про це інформує UA Футбол.

Повідомляється, що польський футбольний союз та український спеціаліст уже погодили всі умови мабутнього контракту.

Також відомо, що Шевченко буде отримувати зарплату у розмірі 2,5 млн євро на рік. Частину коштів буде виплачувати Польський футбольний союз, а решту - різні спонсори.

Відкритим лишається питання узгодження всіх нюансів нового контракту із "Дженоа". Як відомо, угода Шевченка з італійським клубом до цих пір не розірвана.

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Теги: Андрій Шевченко, Польща
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