На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги
Сьогодні, 10:29
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором Представництва ВАТ «ДБТ №4 м. Брест» службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Слідство вважає, що у ході виконання у 2019 році згідно з укладеним між галузевим департаментом Волинської обласної державної адміністрації та білоруським підприємством договором робіт із поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення у Ковельському районі службова особа підрядника незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі понад 1,3 мільйона гривень,вказавши у актах виконаних робіт вищий клас асфальту, ніж фактично використаний.
Невдовзі керівник підприємства постане перед судом.
Прокурори також заявили позов про стягнення із нього заподіяних збитків. Викриття обвинуваченого – спільна робота прокурорів та працівників Головного управління Національної поліції і Управління СБУ в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Слідство вважає, що у ході виконання у 2019 році згідно з укладеним між галузевим департаментом Волинської обласної державної адміністрації та білоруським підприємством договором робіт із поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення у Ковельському районі службова особа підрядника незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі понад 1,3 мільйона гривень,вказавши у актах виконаних робіт вищий клас асфальту, ніж фактично використаний.
Невдовзі керівник підприємства постане перед судом.
Прокурори також заявили позов про стягнення із нього заподіяних збитків. Викриття обвинуваченого – спільна робота прокурорів та працівників Головного управління Національної поліції і Управління СБУ в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги
Сьогодні, 10:29
Завантаженість вулиць у Луцьку: варто із 40-го до центру зробити суцільну смугу для громадського транспорту, – експерт
Сьогодні, 10:13
Медіа