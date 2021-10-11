На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором Представництва ВАТ «ДБТ №4 м. Брест» службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Слідство вважає, що у ході виконання у 2019 році згідно з укладеним між галузевим департаментом Волинської обласної державної адміністрації та білоруським підприємством договором робіт із поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення у Ковельському районі службова особа підрядника незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі понад 1,3 мільйона гривень,вказавши у актах виконаних робіт вищий клас асфальту, ніж фактично використаний.Невдовзі керівник підприємства постане перед судом.Прокурори також заявили позов про стягнення із нього заподіяних збитків. Викриття обвинуваченого – спільна робота прокурорів та працівників Головного управління Національної поліції і Управління СБУ в області.