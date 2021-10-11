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На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги

На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором Представництва ВАТ «ДБТ №4 м. Брест» службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Слідство вважає, що у ході виконання у 2019 році згідно з укладеним між галузевим департаментом Волинської обласної державної адміністрації та білоруським підприємством договором робіт із поточного ремонту автомобільної дороги місцевого значення у Ковельському районі службова особа підрядника незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі понад 1,3 мільйона гривень,вказавши у актах виконаних робіт вищий клас асфальту, ніж фактично використаний.

Невдовзі керівник підприємства постане перед судом.

Прокурори також заявили позов про стягнення із нього заподіяних збитків. Викриття обвинуваченого – спільна робота прокурорів та працівників Головного управління Національної поліції і Управління СБУ в області.

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Теги: Волинь, Ковель, Білорусь, підприємство, керівник, суд
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