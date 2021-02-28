Нацгвардія виплатить компенсацію в розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі





Про це повідомив під час брифінгу командувач Національної гвардії України Микола Балан, який сьогодні



"Національна гвардія повністю бере на себе поховання та буде виплачена компенсація сім'ям загиблих, в кого були діти, якщо ні, то батькам. Вона складає приблизно 1 млн 800 грн", - сказав Балан.



За його словами, сьогодні тим, хто перебуває в лікарні буде передана матеріальна допомога.



Головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко повідомив, що з постраждалих під час стрілянини у Дніпрі у найтяжчому стані перебуває 22-річна дівчина.



Нагадаємо, що 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова



ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна гвардія України виплатить компенсацію у розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі. Також вони візьмуть на себе поховання.Про це повідомив під час брифінгу командувач Національної гвардії України, який сьогодні подав у відставку , передає кореспондент УНН "Національна гвардія повністю бере на себе поховання та буде виплачена компенсація сім'ям загиблих, в кого були діти, якщо ні, то батькам. Вона складає приблизно 1 млн 800 грн", - сказав Балан.За його словами, сьогодні тим, хто перебуває в лікарні буде передана матеріальна допомога.Головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпріповідомив, що з постраждалих під час стрілянини у Дніпрі у найтяжчому стані перебуває 22-річна дівчина.Нагадаємо, що 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ , після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

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