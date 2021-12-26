У МОЗ повідомили, коли можна робити бустерну дозу вакцини від COVID
Сьогодні, 03:49
Бустерна доза вакцини COVID повинна вводитися не раніше, ніж через шість місяців після другої дози препарату.
Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на МОЗ.
"Постанова КМУ №677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.
При цьому загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:
особам, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців
окремій категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози
Зазначається, що додаткова
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Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на МОЗ.
"Постанова КМУ №677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.
При цьому загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:
особам, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців
окремій категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози
Зазначається, що додаткова
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