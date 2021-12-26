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У МОЗ повідомили, коли можна робити бустерну дозу вакцини від COVID

У МОЗ повідомили, коли можна робити бустерну дозу вакцини від COVID
Бустерна доза вакцини COVID повинна вводитися не раніше, ніж через шість місяців після другої дози препарату.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на МОЗ.

"Постанова КМУ №677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.

При цьому загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:

особам, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців
окремій категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози

Зазначається, що додаткова

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Теги: бустерна доза, Україна, МОЗ
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