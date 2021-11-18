На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу

Михайла Федоровича Міняйла з Нововолинська, колишнього тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту.



Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Сумна звістка. Перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла, тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту. Щирі співчуття родині.

Вічна пам’ять Михайлу Федоровичу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 лютого перестало битися серцез Нововолинська, колишнього тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова"Сумна звістка. Перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла, тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту. Щирі співчуття родині.Вічна пам’ять Михайлу Федоровичу", - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

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