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На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу

На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу
12 лютого перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла з Нововолинська, колишнього тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Сумна звістка. Перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла, тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту. Щирі співчуття родині.
Вічна пам’ять Михайлу Федоровичу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу
На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу
На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу


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Теги: Волинь, Нововолинськ, тренер, смерть
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Коментарі 1
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Людина віддана своїй справі. Педагог і вчитель для багатьох поколінь. Світлу пам‘ять залишив по собі. Спочивай з миром.
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