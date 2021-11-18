На Волині помер відомий тренер-викладач з баскетболу
Сьогодні, 12:34
12 лютого перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла з Нововолинська, колишнього тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Сумна звістка. Перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла, тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту. Щирі співчуття родині.
Вічна пам’ять Михайлу Федоровичу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Сумна звістка. Перестало битися серце Михайла Федоровича Міняйла, тренера ДЮСШ з баскетболу, ветерана спорту. Щирі співчуття родині.
Вічна пам’ять Михайлу Федоровичу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Людина віддана своїй справі. Педагог і вчитель для багатьох поколінь. Світлу пам‘ять залишив по собі. Спочивай з миром.
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