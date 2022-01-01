ДТП у Луцьку, у якій загинув єпископ Олег Ведмеденко: що розповіли свідки. ВІДЕО

Романа Савича, який ввечері 14 листопада скоїв ДТП, внаслідок якої загинув єпископ Олег Ведмеденко.



Про це пише



На судовому засіданні, 11 лютого, заслухали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано момент аварії.



Лучанин Максим Оліщук розповів, що аварію на власні очі не бачив, лише почув звук удару автівки, а потім і побачив її на тротуарі.



За мить він помітив молодого чоловіка, який швидко йшов до РЦ «Промінь». Максим Оліщук запитав у нього, чи він не причетний до ДТП, на що той відповів, що йде до друзів. Тоді молодий чоловік, вирішив затримати Романа Савича до приїзду поліції, мовляв, нехай вони самі встановлюють, чи причетний він до аварії.



Ще один свідок, лучанин Ігор Василюк розповів, що того вечора був у Будинку Панахиди. Коли почув звук аварії – вийшов на вулицю і побачив, що чоловіка, який рухався від побитої автівки в напрямку РЦ «Промінь» намагаються затримати, але той чинив опір. Тоді Ігор Василюк кинувся на допомогу.



Обоє свідків наголошували, що обвинувачений нікого не просив викликати поліцію, але весь час розповідав про конфлікт з дружиною.



Нагадаємо, на попередньому засіданні Роман Савич розповів, що того дня в обід був на святкуванні дня народження, після чого поїхав додому. Пізніше ввечері він посварився з дружиною, розбив телефон, взяв її автівку та вирішив поїхати до батьків. Саме в цей час він і скоїв ДТП.



Адвокат Романа Савича Павло Полетило в суді намагається довести, що його клієнт в момент аварії та після неї не знав, що він збив людину. Таким чином він хоче спростувати той факт, що Роман Савич втікав з місця аварії. Сам підсудний і його захисник намагаються довести суду, що після аварії підсудний пішов до РЦ «Промінь», щоб попросити охоронників викликати поліцію.



Окрім того, в суді переглянули і відео з місця ДТП, на якому видно, як некерована автівка збила чоловіка, який стояв на тротуарі. Це і був Олег Ведмеденко. Від удару його відкинуло на клумбу. За кілька хвилин біля місця аварії почали збиратись люди, які власне й викликали поліцію та «швидку». Як стало відомо під час судового засідання, того вечора, за короткий проміжок часу до поліції надійшло одразу 7 повідомлень про цю аварію. На відео також зафіксовано, як в цей момент Роман Савич рухався до РЦ «Промінь», де його й затримали свідки.



Прокурор Наталія Гаврусь у суді озвучила висновок експертизи, що на момент ДТП в крові Романа Савича було 1,21 проміле алкоголю.



Уже після судового засідання мама підсудного пояснила, що її син останнім часом був у пригніченому стані через судимість. У травні 2021 року Луцький міськрайонний суд засудив Романа Савича до 3 років обмеження волі за те, що він у серпні 2020 року застосував сльозогінний газ до двох інспекторів муніципальної варти.



Роман Савич оскаржував вирок і дійшов ледь не до Верховного суду, але йому відмовили у задоволенні апеляційної скарги. І уже в листопаді 2021 року чоловік з дня на день чекав на дзвінок з повідомленням прибути для відбування покарання.



Яке рішення у справі ДТП прийме Луцький міськрайонний суд — стане відомо зовсім скоро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому міськрайонному суді триває розгляд справи щодо обвинувачення 23-річного, який ввечері 14 листопада скоїв ДТП, внаслідок якої загинув єпископПро це пише Інсайдер медіа На судовому засіданні, 11 лютого, заслухали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано момент аварії.Лучанинрозповів, що аварію на власні очі не бачив, лише почув звук удару автівки, а потім і побачив її на тротуарі.За мить він помітив молодого чоловіка, який швидко йшов до РЦ «Промінь». Максим Оліщук запитав у нього, чи він не причетний до ДТП, на що той відповів, що йде до друзів. Тоді молодий чоловік, вирішив затримати Романа Савича до приїзду поліції, мовляв, нехай вони самі встановлюють, чи причетний він до аварії.Ще один свідок, лучанинрозповів, що того вечора був у Будинку Панахиди. Коли почув звук аварії – вийшов на вулицю і побачив, що чоловіка, який рухався від побитої автівки в напрямку РЦ «Промінь» намагаються затримати, але той чинив опір. Тоді Ігор Василюк кинувся на допомогу.Обоє свідків наголошували, що обвинувачений нікого не просив викликати поліцію, але весь час розповідав про конфлікт з дружиною.Нагадаємо, на попередньому засіданні Роман Савич розповів, що того дня в обід був на святкуванні дня народження, після чого поїхав додому. Пізніше ввечері він посварився з дружиною, розбив телефон, взяв її автівку та вирішив поїхати до батьків. Саме в цей час він і скоїв ДТП.Адвокат Романа Савичав суді намагається довести, що його клієнт в момент аварії та після неї не знав, що він збив людину. Таким чином він хоче спростувати той факт, що Роман Савич втікав з місця аварії. Сам підсудний і його захисник намагаються довести суду, що після аварії підсудний пішов до РЦ «Промінь», щоб попросити охоронників викликати поліцію.Окрім того, в суді переглянули і відео з місця ДТП, на якому видно, як некерована автівка збила чоловіка, який стояв на тротуарі. Це і був Олег Ведмеденко. Від удару його відкинуло на клумбу. За кілька хвилин біля місця аварії почали збиратись люди, які власне й викликали поліцію та «швидку». Як стало відомо під час судового засідання, того вечора, за короткий проміжок часу до поліції надійшло одразу 7 повідомлень про цю аварію. На відео також зафіксовано, як в цей момент Роман Савич рухався до РЦ «Промінь», де його й затримали свідки.Прокурору суді озвучила висновок експертизи, що на момент ДТП в крові Романа Савича було 1,21 проміле алкоголю.Уже після судового засідання мама підсудного пояснила, що її син останнім часом був у пригніченому стані через судимість. У травні 2021 року Луцький міськрайонний суд засудив Романа Савича до 3 років обмеження волі за те, що він у серпні 2020 року застосував сльозогінний газ до двох інспекторів муніципальної варти.Роман Савич оскаржував вирок і дійшов ледь не до Верховного суду, але йому відмовили у задоволенні апеляційної скарги. І уже в листопаді 2021 року чоловік з дня на день чекав на дзвінок з повідомленням прибути для відбування покарання.Яке рішення у справі ДТП прийме Луцький міськрайонний суд — стане відомо зовсім скоро.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію