Чи потрібен вашій дитині смарт-годинник: 3 аргументи на користь покупки*





Чи потрібен годинник вашій дитині? Ми запитали в експертів інтернет-магазину Domki, де можна придбати



Можливість відстежити, де дитина зараз

Розумний годинник обладнаний GPS та передає дані про місце перебування його власника. Встановивши спеціальний застосунок на смартфон, батьки бачитимуть, де точно перебуває їхня дитина, якщо, скажімо, та грається у дворі або вирушила самостійно до школи.



Корисною функцією є можливість встановити так звану геоогорожу – межі ділянки, звідки дитині не можна виходити, наприклад, межі двору прибудинкової території. Якщо дитина вийде за умовні кордони, дорослі отримують SMS-сповіщення на смартфон.



Завжди на зв’язку

Розумний годинник частково замінює смартфон. Модель з вбудованою SIM-карткою та підтримкою LTE допомагає залишатися на зв’язку: надсилати дитині SMS-повідомлення, обмінюватися голосовими повідомленнями з вибраними номерами. Дитина також може телефонувати за допомогою годинника дорослим.



Розваги на запʼястку

У деяких моделях годинників є арифметична гра, яка слугує для розваги дитини та має освітню функцію.



Інші важливі опції

Залежно від моделі гаджета, він може мати інші корисні для дитини у віці 6+ років та її батьків опції, а саме:



кнопка SOS для екстрених ситуацій – годинник почне телефонувати на визначений номер або ж батькам надійде SMS;

моніторинг активності – фітнес-трекер, крокомір та трекер сну допомагають відстежувати активність дитини протягом дня та ночі;

прослуховування – батьки можуть слухати, про що говорить дитина та її оточення;

камера – для розмов по відеозвʼязку;

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З якого віку дитині потрібен розумний годинник

Годинник може стати одним з перших електронних гаджетів, який освоїть ваша дитина. З точки зору безпеки варто придбати такий годинник дитині, яка починає пересуватися вулицею без супроводу батьків або гуляти самостійно у дворі.



Немає точного часу, коли дитині потрібен розумний годинник. Все залежить від віку та розвитку малечі, думки батьків стосовно використання електронних девайсів та функціонального наповнення конкретної моделі. Однак під час вибору моделі годинника для своєї дитини експерти рекомендують орієнтуватися не на значний перелік опцій, а саме на ті функції, що потрібні та важливі для вашої родини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Чи потрібні дитині ґаджети змалечку? Думки батьків кардинально протилежні. Одні – проти обмежень дитини у використанні технологій, інші, навпаки, проти використання ґаджетів з малих літ. Проте коли йдеться про розумний годинник, думки дорослих збігаються: аксесуар допоможе дитині залишатися на зв’язку, а батькам – контролювати пересування власного чада.Чи потрібен годинник вашій дитині? Ми запитали в експертів інтернет-магазину Domki, де можна придбати смарт-годинник дитячий різних виробників. Далі розповімо про корисні опції цього маленького девайса, що допоможе визначитися з необхідністю такої покупки.Розумний годинник обладнаний GPS та передає дані про місце перебування його власника. Встановивши спеціальний застосунок на смартфон, батьки бачитимуть, де точно перебуває їхня дитина, якщо, скажімо, та грається у дворі або вирушила самостійно до школи.Корисною функцією є можливість встановити так звану геоогорожу – межі ділянки, звідки дитині не можна виходити, наприклад, межі двору прибудинкової території. Якщо дитина вийде за умовні кордони, дорослі отримують SMS-сповіщення на смартфон.Розумний годинник частково замінює смартфон. Модель з вбудованою SIM-карткою та підтримкою LTE допомагає залишатися на зв’язку: надсилати дитині SMS-повідомлення, обмінюватися голосовими повідомленнями з вибраними номерами. Дитина також може телефонувати за допомогою годинника дорослим.У деяких моделях годинників є арифметична гра, яка слугує для розваги дитини та має освітню функцію.Залежно від моделі гаджета, він може мати інші корисні для дитини у віці 6+ років та її батьків опції, а саме:Годинник може стати одним з перших електронних гаджетів, який освоїть ваша дитина. З точки зору безпеки варто придбати такий годинник дитині, яка починає пересуватися вулицею без супроводу батьків або гуляти самостійно у дворі.Немає точного часу, коли дитині потрібен розумний годинник. Все залежить від віку та розвитку малечі, думки батьків стосовно використання електронних девайсів та функціонального наповнення конкретної моделі. Однак під час вибору моделі годинника для своєї дитини експерти рекомендують орієнтуватися не на значний перелік опцій, а саме на ті функції, що потрібні та важливі для вашої родини.

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