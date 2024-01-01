Якісні ворота Hörmann: про що запитують покупці





У покупців часто виникають питання щодо вибору гаражних воріт. Відповіді на найпоширеніші з них пропонуємо у статті.



Яким воротам віддати перевагу: механічним чи автоматичним

Ворота на автоматиці — вибір тих, хто цінує зручність і комфорт. Не потрібно виходити з машини, щоб їх відкрити. Це дуже зручно, особливо коли на вулиці холод чи дощ.



Механічні ворота коштують дешевше. Однак для їх відкриття і закриття потрібно докласти фізичних зусиль. А це не завжди зручно.



Чому варто звернути увагу на гаражні ворота Hörmann

Hörmann — німецька компанія, яка пропонує міцні і високоякісні гаражні ворота. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд, високу функціональність, зручність використання та безпеку. Крім того, вони мають тривалий термін експлуатації.



Які типи воріт пропонує Hörmann

Залежно від ваших потреб, ви можете обрати різні типи воріт. В онлайн-каталозі представлено такі види:



Секційні ворота на електроприводі. Сучасне і дуже зручне рішення. Це конструкція з секцій, що мають однакову висоту. Цей вид воріт дозволяє зекономити простір і в гаражі, і перед ним. Це універсальний варіант для приміщень, що мають різну форму гаражного отвору. Можна обрати варіанти у різних кольорах.

Рулонні ворота RollMatic. Міцні вироби з алюмінієвого профілю, стійкого до корозії. Купити їх варто для невеликого гаража. Завдяки електроприводу користувач отримує плавний хід воріт та їх тривалу експлуатацію. Ще одна перевага електропривода — зручність в обслуговуванні: у цих воротах привід встановлюють поза основною консоллю, тому завжди можна отримати до нього доступ.

Підйомно-поворотні щитові ворота Berry поєднують безпеку, надійність і довговічність. В їхній основі — сталеве полотно та металева рама. Вона має підйомні важелі, систему пружин розтягування, рейкову направляючу та зносостійкі ролики. Завдяки цьому ворота рухаються плавно і без зайвого шуму. У воротах встановлені подвійні пружини, які запобігають падінню полотна при пошкодженні однієї з пружин. Крім того, є захист від защемлення пальців на напрямних шинах. Щитові ворота доступні у різних кольорах та мотивах, зі сталі та деревини.



Також у продажу є автоматика для воріт та бокові двері гаражів.



В чому особливості продукції Hörmann

Ворота для гаража Hörmann мають не тільки чудові показники звукоізоляції, вони міцні, надійні. А керувати ними можна за допомогою пульта дистанційного управління або смартфона. Крім того, завдяки приводу ворота надійно захищені від зламу, тому зловмисники точно не потраплять у ваш гараж. Ви можете вибрати різні кольори й моделі, тому такі ворота стануть окрасою будинку і підкреслять смак власників.



Компанія дбає про довкілля, тому використовує 100% відновлюваної енергії. А бездоганну якість продукції підтверджують тривалі випробування у реальних умовах. Обравши ворота Hörmann, ви можете бути впевнені у їх міцності та надійності.



Як можна оформити замовлення

Для того, щоб оформити замовлення, потрібно зателефонувати менеджерам компанії Hörmann за телефонами, вказаними на офіційному сайті. Можна звернутися до дилерів компанії у регіонах. Вони дадуть відповіді на ваші запитання, уточнять ціну та допоможуть підібрати варіант відповідно до ваших потреб і бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Ворота для гаража не тільки захищають транспорт і майно від зловмисників, а й виконують естетичну функцію. Тому до їх вибору варто підходити дуже ретельно. Крім того, вони мають бути міцні, стійкі до корозії та надійні. Всім цим вимогам відповідають автоматичні відкатні ворота німецького виробника Hörmann. Компанія має великий досвід роботи, активно впроваджує інноваційні технології та особливу увагу приділяє якості.У покупців часто виникають питання щодо вибору гаражних воріт. Відповіді на найпоширеніші з них пропонуємо у статті.Ворота на автоматиці — вибір тих, хто цінує зручність і комфорт. Не потрібно виходити з машини, щоб їх відкрити. Це дуже зручно, особливо коли на вулиці холод чи дощ.Механічні ворота коштують дешевше. Однак для їх відкриття і закриття потрібно докласти фізичних зусиль. А це не завжди зручно.Hörmann — німецька компанія, яка пропонує міцні і високоякісні гаражні ворота. Вони поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд, високу функціональність, зручність використання та безпеку. Крім того, вони мають тривалий термін експлуатації.Залежно від ваших потреб, ви можете обрати різні типи воріт. В онлайн-каталозі представлено такі види:Також у продажу є автоматика для воріт та бокові двері гаражів.Ворота для гаража Hörmann мають не тільки чудові показники звукоізоляції, вони міцні, надійні. А керувати ними можна за допомогою пульта дистанційного управління або смартфона. Крім того, завдяки приводу ворота надійно захищені від зламу, тому зловмисники точно не потраплять у ваш гараж. Ви можете вибрати різні кольори й моделі, тому такі ворота стануть окрасою будинку і підкреслять смак власників.Компанія дбає про довкілля, тому використовує 100% відновлюваної енергії. А бездоганну якість продукції підтверджують тривалі випробування у реальних умовах. Обравши ворота Hörmann, ви можете бути впевнені у їх міцності та надійності.Для того, щоб оформити замовлення, потрібно зателефонувати менеджерам компанії Hörmann за телефонами, вказаними на офіційному сайті. Можна звернутися до дилерів компанії у регіонах. Вони дадуть відповіді на ваші запитання, уточнять ціну та допоможуть підібрати варіант відповідно до ваших потреб і бюджету.

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