Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць

Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць
У неділю, 2 жовтня, двоє дівчат із камери схову гіпермаркету у Луцьку викрали мобільний телефон та риболовне приладдя.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн. Зловмисниці потрапили у поле зору відеокамер закладу.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі Луцького районного поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про зображених на фото осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць

Зауважимо, що крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану тягне за собою до восьми років позбавлення волі.
Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць

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Теги: Луцьк, гіпермаркет, крадіжка
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