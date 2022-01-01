Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць
Сьогодні, 13:26
У неділю, 2 жовтня, двоє дівчат із камери схову гіпермаркету у Луцьку викрали мобільний телефон та риболовне приладдя.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн. Зловмисниці потрапили у поле зору відеокамер закладу.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі Луцького районного поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про зображених на фото осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
Зауважимо, що крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану тягне за собою до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн. Зловмисниці потрапили у поле зору відеокамер закладу.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі Луцького районного поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про зображених на фото осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.
Зауважимо, що крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану тягне за собою до восьми років позбавлення волі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць
Сьогодні, 13:26
На Волині у комендантську годину затримали водія автівки без обов’язкового техогляду
Сьогодні, 13:20
Росія утримує в полоні ще понад 2000 оборонців «Азовсталі»
Сьогодні, 13:05
Медіа