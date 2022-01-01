Вкрали у гіпермаркеті мобільний телефон та риболовне приладдя: у Луцьку встановлюють особи зловмисниць

У неділю, 2 жовтня, двоє дівчат із камери схову гіпермаркету у Луцьку викрали мобільний телефон та риболовне приладдя.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн. Зловмисниці потрапили у поле зору відеокамер закладу.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі Луцького районного поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про зображених на фото осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.Зауважимо, що крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану тягне за собою до восьми років позбавлення волі.