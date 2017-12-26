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Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині

Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

25 грудня

У Польщі видали книгу лучанина.

Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу.

26 грудня

На Волині відкрили новий дитсадок.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині

Волинські капелани повезли у зону АТО подарунки.

Волинські волонтери отримали президентські відзнаки.

Волинську упівку нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

27 грудня

Двом волинським спортсменкам подарували квартири.

Волинські дзюдоїсти увійшли в п’ятірку найкращих в Україні.

Луцька поетеса представила другу збірку.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині


28 грудня

У центрі Луцька встановили велику світлодіодну кулю.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині

З Німеччини на Волинь відправили чимало меблів та плазмові телевізори.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині


29 грудня

У Луцьку зустріли звільнених з полону бійців Артема Віндюка та Володимира Гізуна.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині

У Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині


У Луцьку на новорічному турнірі визначилася найкраща футзальна команда.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині


30 грудня

Перші учасники новорічної акції від «Інвестора» отримали подарунки.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині


31 грудня

У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині


Турецькі медики відмовилися від гонорарів за операцію онкохворої Насті Абрамчук.

У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками.
Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині

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Теги: добрі новини, вибір редактора
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