Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



25 грудня



У Польщі



Волинянки



26 грудня



На Волині



Волинські капелани



Волинські волонтери



Волинську упівку



27 грудня



Двом волинським спортсменкам



Волинські дзюдоїсти



Луцька поетеса





28 грудня



У центрі Луцька



З Німеччини на Волинь





29 грудня



У Луцьку Артема Віндюка та Володимира Гізуна.



У Луцьку





У Луцьку на новорічному турнірі





30 грудня



Перші учасники новорічної акції від «Інвестора»





31 грудня



У Луцьку перед Новим роком





Турецькі медики



У луцькому гаражі



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