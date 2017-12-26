Повернення заручників та графіті з котами. Добрі новини Волині
Сьогодні, 11:45
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
25 грудня
У Польщі видали книгу лучанина.
Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу.
26 грудня
На Волині відкрили новий дитсадок.
Волинські капелани повезли у зону АТО подарунки.
Волинські волонтери отримали президентські відзнаки.
Волинську упівку нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
27 грудня
Двом волинським спортсменкам подарували квартири.
Волинські дзюдоїсти увійшли в п’ятірку найкращих в Україні.
Луцька поетеса представила другу збірку.
28 грудня
У центрі Луцька встановили велику світлодіодну кулю.
З Німеччини на Волинь відправили чимало меблів та плазмові телевізори.
29 грудня
У Луцьку зустріли звільнених з полону бійців Артема Віндюка та Володимира Гізуна.
У Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola.
У Луцьку на новорічному турнірі визначилася найкраща футзальна команда.
30 грудня
Перші учасники новорічної акції від «Інвестора» отримали подарунки.
31 грудня
У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди.
Турецькі медики відмовилися від гонорарів за операцію онкохворої Насті Абрамчук.
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
25 грудня
У Польщі видали книгу лучанина.
Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу.
26 грудня
На Волині відкрили новий дитсадок.
Волинські капелани повезли у зону АТО подарунки.
Волинські волонтери отримали президентські відзнаки.
Волинську упівку нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
27 грудня
Двом волинським спортсменкам подарували квартири.
Волинські дзюдоїсти увійшли в п’ятірку найкращих в Україні.
Луцька поетеса представила другу збірку.
28 грудня
У центрі Луцька встановили велику світлодіодну кулю.
З Німеччини на Волинь відправили чимало меблів та плазмові телевізори.
29 грудня
У Луцьку зустріли звільнених з полону бійців Артема Віндюка та Володимира Гізуна.
У Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola.
У Луцьку на новорічному турнірі визначилася найкраща футзальна команда.
30 грудня
Перші учасники новорічної акції від «Інвестора» отримали подарунки.
31 грудня
У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди.
Турецькі медики відмовилися від гонорарів за операцію онкохворої Насті Абрамчук.
У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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