Багатоповерхівка раптово вкрилася тріщинами і почала розвалюватися





Аварійні служби з'ясовують – наскільки небезпечно знаходитися у приміщенні та чи підлягає воно відновленню, - повідомляє



Мешканка четвертого поверху Юлія Єнькова дивом не потрапила у власній квартирі під обвал штукатурки, що стався у ніч проти понеділка. Показує наслідки: «На дивані я лежала, а потім встала – і картина така. І сьогодні – бабах! Якщо б лежала – напевно б, ой… Сьогодні вже не буду ночувати вдома, піду до сестри».



Першу тріщину в будинку люди побачили ще кілька днів тому, але тепер ними вкритий весь під'їзд. Будинок раптово просів.



«Сходові прольоти відділились від бокових стін, з'явилися тріщини на вертикальній стіні, перекосилися вікна під'їзду. І з'явилися руйнування вже не тільки в двокімнатних, однокімнатних, вже на протилежний стороні – в трикімнатних квартирах. Тобто процес іде по всьому будинку. Торець будинку просів», – розповідає мешканка будинку Надія Іванісова.



Мешканці будинку побоюються заходити у власні квартири, адже споруда розвалюється майже на очах. Хто зміг – поїхали ночувати до родичів, кому нікуди їхати – тимчасові помешкання запропонувала влада. Комунальники попередньо визначили, що просідання будинку могло статися внаслідок аварії на тепломережі. Саме через неї вода вимила частину ґрунту з-під будинку. Але точний звіт мають надати спеціалісти, які вже взялися досліджувати проблему.



«На сьогодні вони не можуть сказати – чи є загроза руйнування. Щоб не було ніякої паніки, рекомендовано на цей вечір відвідати родичів. Критичного нічого ми не бачимо», – звітує заступник міського голови Запоріжжя Володимир Волобуєв.



Якщо експерти визнають, що будинок не становить небезпеки для мешканців – комунальники розроблять проект відновлювальних робіт. Але про строки відновлення влада поки нічого сказати не може.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі мешканці чотириповерхового будинку самостійно почали евакуацію з будівлі, яка руйнується на очах.Аварійні служби з'ясовують – наскільки небезпечно знаходитися у приміщенні та чи підлягає воно відновленню, - повідомляє 5 канал Мешканка четвертого поверхудивом не потрапила у власній квартирі під обвал штукатурки, що стався у ніч проти понеділка. Показує наслідки: «На дивані я лежала, а потім встала – і картина така. І сьогодні – бабах! Якщо б лежала – напевно б, ой… Сьогодні вже не буду ночувати вдома, піду до сестри».Першу тріщину в будинку люди побачили ще кілька днів тому, але тепер ними вкритий весь під'їзд. Будинок раптово просів.«Сходові прольоти відділились від бокових стін, з'явилися тріщини на вертикальній стіні, перекосилися вікна під'їзду. І з'явилися руйнування вже не тільки в двокімнатних, однокімнатних, вже на протилежний стороні – в трикімнатних квартирах. Тобто процес іде по всьому будинку. Торець будинку просів», – розповідає мешканка будинкуМешканці будинку побоюються заходити у власні квартири, адже споруда розвалюється майже на очах. Хто зміг – поїхали ночувати до родичів, кому нікуди їхати – тимчасові помешкання запропонувала влада. Комунальники попередньо визначили, що просідання будинку могло статися внаслідок аварії на тепломережі. Саме через неї вода вимила частину ґрунту з-під будинку. Але точний звіт мають надати спеціалісти, які вже взялися досліджувати проблему.«На сьогодні вони не можуть сказати – чи є загроза руйнування. Щоб не було ніякої паніки, рекомендовано на цей вечір відвідати родичів. Критичного нічого ми не бачимо», – звітує заступник міського голови ЗапоріжжяЯкщо експерти визнають, що будинок не становить небезпеки для мешканців – комунальники розроблять проект відновлювальних робіт. Але про строки відновлення влада поки нічого сказати не може.

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