У Ковелі серед міста зловили чоловіка з наркотиками. ФОТО





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.



Так, на вулиці Чубинського екіпаж патрульних помітив підозрілого громадянина. Інспектори вирішили перевірити його і не помилились.



У 29-річного чоловіка був при собі згорток серветок з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.



Правоохоронці забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

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