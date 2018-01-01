У Ковелі серед міста зловили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:46
У Ковелі полісмени виявили чоловіка, який переносив у серветках наркотики.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.
Так, на вулиці Чубинського екіпаж патрульних помітив підозрілого громадянина. Інспектори вирішили перевірити його і не помилились.
У 29-річного чоловіка був при собі згорток серветок з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Правоохоронці забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.
Так, на вулиці Чубинського екіпаж патрульних помітив підозрілого громадянина. Інспектори вирішили перевірити його і не помилились.
У 29-річного чоловіка був при собі згорток серветок з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Правоохоронці забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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