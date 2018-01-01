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У Ковелі серед міста зловили чоловіка з наркотиками. ФОТО

У Ковелі серед міста зловили чоловіка з наркотиками. ФОТО
У Ковелі полісмени виявили чоловіка, який переносив у серветках наркотики.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Луцька.

Так, на вулиці Чубинського екіпаж патрульних помітив підозрілого громадянина. Інспектори вирішили перевірити його і не помилились.

У 29-річного чоловіка був при собі згорток серветок з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

Правоохоронці забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: наркотики
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