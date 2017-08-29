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В Україні створять єдину вертолітну службу

В Україні створять єдину вертолітну службу
Міністерство внутрішніх справ України створює єдину вертолітну службу.

Про це у вівторок, 27 березня, повідомляє прес-служба МВС, -пише Корреспондент.

Очікується, що нова служба буде працювати для потреб Національної поліції, прикордонної служби, Нацгвардії, а також для миттєвого реагування на різні надзвичайні ситуації (ДСНС України).

"Це дозволить швидко рятувати людські життя, оперативно ловити злочинців", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вертолітний парк МВС повинні поповнити 55 новеньких вертольотів. Їх буде постачати один з лідерів таких лайнерів компанія Airbus. В цілому МВС планує отримати від французької сторони вертольоти трьох модифікацій: вони економічні і зручні в обслуговуванні. На перші вертольоти Україна сподівається вже в цьому році.


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Теги: вертоліт, служба
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Коментарі 1
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в кожному районі створити департамент хеліокоптеріної служби імені Сікорського!
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