В Україні створять єдину вертолітну службу
Сьогодні, 18:22
Міністерство внутрішніх справ України створює єдину вертолітну службу.
Про це у вівторок, 27 березня, повідомляє прес-служба МВС, -пише Корреспондент.
Очікується, що нова служба буде працювати для потреб Національної поліції, прикордонної служби, Нацгвардії, а також для миттєвого реагування на різні надзвичайні ситуації (ДСНС України).
"Це дозволить швидко рятувати людські життя, оперативно ловити злочинців", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що вертолітний парк МВС повинні поповнити 55 новеньких вертольотів. Їх буде постачати один з лідерів таких лайнерів компанія Airbus. В цілому МВС планує отримати від французької сторони вертольоти трьох модифікацій: вони економічні і зручні в обслуговуванні. На перші вертольоти Україна сподівається вже в цьому році.
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Про це у вівторок, 27 березня, повідомляє прес-служба МВС, -пише Корреспондент.
Очікується, що нова служба буде працювати для потреб Національної поліції, прикордонної служби, Нацгвардії, а також для миттєвого реагування на різні надзвичайні ситуації (ДСНС України).
"Це дозволить швидко рятувати людські життя, оперативно ловити злочинців", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що вертолітний парк МВС повинні поповнити 55 новеньких вертольотів. Їх буде постачати один з лідерів таких лайнерів компанія Airbus. В цілому МВС планує отримати від французької сторони вертольоти трьох модифікацій: вони економічні і зручні в обслуговуванні. На перші вертольоти Україна сподівається вже в цьому році.
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Коментарі 1
в кожному районі створити департамент хеліокоптеріної служби імені Сікорського!
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