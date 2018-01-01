Йому було б 33: вшанували загиблого на Майдані волинянина
Сьогодні, 14:36
У Любешівському районі вшанували пам’ять Героя Небесної Сотні.
Про це повідомляє прес-служба Любешівської районної державної адміністрації.
Сьогодні, 31 травня, в день народження Героя Небесної Сотні Едуарда Гриневича, відбулось покладання квітів до могили загиблого в селі Деревок. Цього дня йому виповнилося б 33 роки.
Вшанувати пам’ять Героя приїхали перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Фесик та заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ольга Кух.
Хлопця в селі знали та поважали. На Майдан приїздив тричі. Коли поїхав востаннє, вступив до “Волинської Сотні”. 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, ворожа куля снайпера обірвала життя молодого 28-річного хлопця, який вірив до останнього подиху у свободу рідної країни.
За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності, Указом Президента України № 890/2014 від 21 листопада 2014 року Едуарду Гриневичу присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно).
На фасаді Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, де навчався Едуард, встановили пам'ятну дошку. Така ж дошка є і в його рідній школі.
31 травня 2017 року, – в День народження Едуарда Гриневича, – в його рідному селі Деревок Любешівського району, на центральній площі, названій його іменем, відкрили пам’ятний знак Герою.
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Про це повідомляє прес-служба Любешівської районної державної адміністрації.
Сьогодні, 31 травня, в день народження Героя Небесної Сотні Едуарда Гриневича, відбулось покладання квітів до могили загиблого в селі Деревок. Цього дня йому виповнилося б 33 роки.
Вшанувати пам’ять Героя приїхали перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Фесик та заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ольга Кух.
Хлопця в селі знали та поважали. На Майдан приїздив тричі. Коли поїхав востаннє, вступив до “Волинської Сотні”. 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, ворожа куля снайпера обірвала життя молодого 28-річного хлопця, який вірив до останнього подиху у свободу рідної країни.
За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності, Указом Президента України № 890/2014 від 21 листопада 2014 року Едуарду Гриневичу присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно).
На фасаді Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету, де навчався Едуард, встановили пам'ятну дошку. Така ж дошка є і в його рідній школі.
31 травня 2017 року, – в День народження Едуарда Гриневича, – в його рідному селі Деревок Любешівського району, на центральній площі, названій його іменем, відкрили пам’ятний знак Герою.
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