Головний прокурор Волині працюватиме в прокуратурі Криму

Анатолія Коцуру призначили на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.



Про це йдеться на сайті



Речниця обласної прокуратури Наталка Мурахевич у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердила.



Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його



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