Головний прокурор Волині працюватиме в прокуратурі Криму
Сьогодні, 16:45
Прокурора Волинської області Анатолія Коцуру призначили на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.
Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України.
Речниця обласної прокуратури Наталка Мурахевич у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердила.
Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його поновили на посаді наказом Генпрокурора. До слова, прокурору виплатили понад 600 тисяч гривень за вимушений прогул (з 31 липня 2014 по 5 лютого 2018 року).
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Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України.
Речниця обласної прокуратури Наталка Мурахевич у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердила.
Нагадаємо, що Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого визнав протиправним та скасував наказ Генерального прокурора України від 30 липня 2014 року про звільнення Анатолія Коцури з посади прокурора Волинської області. У квітні 2018 року його поновили на посаді наказом Генпрокурора. До слова, прокурору виплатили понад 600 тисяч гривень за вимушений прогул (з 31 липня 2014 по 5 лютого 2018 року).
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Головний прокурор Волині працюватиме в прокуратурі Криму
Сьогодні, 16:45