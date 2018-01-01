У Києві в ліфті жорстоко вбили пенсіонерку
Сьогодні, 14:40
У Києві в ліфті багатоповерхівки знайшли тіло жінки.
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили жителі будинку та відразу зателефонували по спецлінії 102. Неподалік від місця події правоохоронці виявили ніж та частини молотка.
"Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та поспілкувалися з мешканцями будинку, а також можливими свідками. Встановлено, що потерпіла - це пенсіонерка, жителька цієї багатоповерхівки. На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого та тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж та зламаний молоток", - розповів начальник Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Олег Волошин.
Остаточну причину смерті потерпілої буде відомо після проведення судово-медичної експертизи.
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Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили жителі будинку та відразу зателефонували по спецлінії 102. Неподалік від місця події правоохоронці виявили ніж та частини молотка.
"Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та поспілкувалися з мешканцями будинку, а також можливими свідками. Встановлено, що потерпіла - це пенсіонерка, жителька цієї багатоповерхівки. На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого та тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж та зламаний молоток", - розповів начальник Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Олег Волошин.
Остаточну причину смерті потерпілої буде відомо після проведення судово-медичної експертизи.
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