У Києві в ліфті жорстоко вбили пенсіонерку

У Києві в ліфті багатоповерхівки знайшли тіло жінки.Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили жителі будинку та відразу зателефонували по спецлінії 102. Неподалік від місця події правоохоронці виявили ніж та частини молотка."Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та поспілкувалися з мешканцями будинку, а також можливими свідками. Встановлено, що потерпіла - це пенсіонерка, жителька цієї багатоповерхівки. На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого та тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж та зламаний молоток", - розповів начальник Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Олег Волошин.Остаточну причину смерті потерпілої буде відомо після проведення судово-медичної експертизи.