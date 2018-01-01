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У селі на Волині раптово помер молодий чоловік

У селі на Волині раптово помер молодий чоловік
У селі Ватин Горохівського району цими днями несподівано помер 31–річний чоловік.

За попередньою інформацією, чоловікові стало зле від серцево-легеневої недостатності, - пише газета Волинь-нова.

Зазначається, що слідів насильницької смерті не було виявлено.

Рідні серед ночі викликали карету швидкої допомоги, але врятувати молодого чоловіка були не в силі. Він помер по дорозі в лікарню.


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Теги: смерть, чоловік, Ватин
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