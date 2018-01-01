У селі на Волині раптово помер молодий чоловік





За попередньою інформацією, чоловікові стало зле від серцево-легеневої недостатності, - пише газета



Зазначається, що слідів насильницької смерті не було виявлено.



Рідні серед ночі викликали карету швидкої допомоги, але врятувати молодого чоловіка були не в силі. Він помер по дорозі в лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ватин Горохівського району цими днями несподівано помер 31–річний чоловік.За попередньою інформацією, чоловікові стало зле від серцево-легеневої недостатності, - пише газета Волинь-нова Зазначається, що слідів насильницької смерті не було виявлено.Рідні серед ночі викликали карету швидкої допомоги, але врятувати молодого чоловіка були не в силі. Він помер по дорозі в лікарню.

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