У селі на Волині раптово помер молодий чоловік
Сьогодні, 11:26
У селі Ватин Горохівського району цими днями несподівано помер 31–річний чоловік.
За попередньою інформацією, чоловікові стало зле від серцево-легеневої недостатності, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що слідів насильницької смерті не було виявлено.
Рідні серед ночі викликали карету швидкої допомоги, але врятувати молодого чоловіка були не в силі. Він помер по дорозі в лікарню.
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За попередньою інформацією, чоловікові стало зле від серцево-легеневої недостатності, - пише газета Волинь-нова.
Зазначається, що слідів насильницької смерті не було виявлено.
Рідні серед ночі викликали карету швидкої допомоги, але врятувати молодого чоловіка були не в силі. Він помер по дорозі в лікарню.
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