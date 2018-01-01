«Для бидла за кермом треба на кожному кілометрі камеру», – лучанка про автоандонів на трасі Світязь-Любомль
Сьогодні, 11:35
У мережі обурилися діями горе-водіїв, які на швидкості порушують правила дорожнього руху на трасі Світязь-Любомль.
Про це у спільноті "АвтоАндони" Луцька написала лучанка Ольга Борошок.
За словами жінки, дорога Світязь-Любомль у неділю, 5 серпня, о 19.00 нагадувала перегони.
Напевно, всі знають, що дорога має двосторонній рух по одній полосі в кожну сторону. Але сьогодні в напрямку до Любомля придурки, які з головою взагалі не дружать, їхали в три ряди зі сторони Світязя до Любомля. Автомобілі, які прямували на Світязь, вимушені були давати дорогу тим козлам, щоб не було лобового зіткнення. Їхали і по обочині, і по зустрічній, кому як вистачило фантазії (бо мізки відсутні). І хочеться спитати, де наша ПОЛІЦІЯ???? Але 3 аварії таки сталось на цій дорозі, і патрулі стояли оформляли дтп. І тут напрошується висновок, що для нашого бидла за кермом треба ставити на кожному кілометрі камеру, бо інакше ніяк. Можливо, некоректно висловлююсь, але просто накипіло", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "АвтоАндони" Луцька написала лучанка Ольга Борошок.
За словами жінки, дорога Світязь-Любомль у неділю, 5 серпня, о 19.00 нагадувала перегони.
Напевно, всі знають, що дорога має двосторонній рух по одній полосі в кожну сторону. Але сьогодні в напрямку до Любомля придурки, які з головою взагалі не дружать, їхали в три ряди зі сторони Світязя до Любомля. Автомобілі, які прямували на Світязь, вимушені були давати дорогу тим козлам, щоб не було лобового зіткнення. Їхали і по обочині, і по зустрічній, кому як вистачило фантазії (бо мізки відсутні). І хочеться спитати, де наша ПОЛІЦІЯ???? Але 3 аварії таки сталось на цій дорозі, і патрулі стояли оформляли дтп. І тут напрошується висновок, що для нашого бидла за кермом треба ставити на кожному кілометрі камеру, бо інакше ніяк. Можливо, некоректно висловлююсь, але просто накипіло", - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
факт, так було(
В мене бляха 2.0 тді, і срати я хотів на вас всіх. Я як наступаю на гашетку - то наступаю.
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