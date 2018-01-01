вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Для бидла за кермом треба на кожному кілометрі камеру», – лучанка про автоандонів на трасі Світязь-Любомль

«Для бидла за кермом треба на кожному кілометрі камеру», – лучанка про автоандонів на трасі Світязь-Любомль
У мережі обурилися діями горе-водіїв, які на швидкості порушують правила дорожнього руху на трасі Світязь-Любомль.

Про це у спільноті "АвтоАндони" Луцька написала лучанка Ольга Борошок.

За словами жінки, дорога Світязь-Любомль у неділю, 5 серпня, о 19.00 нагадувала перегони.

Напевно, всі знають, що дорога має двосторонній рух по одній полосі в кожну сторону. Але сьогодні в напрямку до Любомля придурки, які з головою взагалі не дружать, їхали в три ряди зі сторони Світязя до Любомля. Автомобілі, які прямували на Світязь, вимушені були давати дорогу тим козлам, щоб не було лобового зіткнення. Їхали і по обочині, і по зустрічній, кому як вистачило фантазії (бо мізки відсутні). І хочеться спитати, де наша ПОЛІЦІЯ???? Але 3 аварії таки сталось на цій дорозі, і патрулі стояли оформляли дтп. І тут напрошується висновок, що для нашого бидла за кермом треба ставити на кожному кілометрі камеру, бо інакше ніяк. Можливо, некоректно висловлююсь, але просто накипіло", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, автоандони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
факт, так було(
Відповісти
В мене бляха 2.0 тді, і срати я хотів на вас всіх. Я як наступаю на гашетку - то наступаю.
Відповісти
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від 7 серпня з луцької автостанції №1 не їздитимуть автобуси
Сьогодні, 11:42
Ранок після фестивалю «Бандерштат». ФОТО
Сьогодні, 11:37
«Для бидла за кермом треба на кожному кілометрі камеру», – лучанка про автоандонів на трасі Світязь-Любомль
Сьогодні, 11:35
«Не с*ри, де живеш»: на Волині діти граються сміттям. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Землетруси в Індонезії: загинули майже 100 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону Волинянка скаржиться на «добиту» дорогу біля сучасного стадіону
Сьогодні, 01:16
Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги
01 серпень, 16:18
Після каналізування вулиця у Шацьку перетворилася на «горбки та ямки» Після каналізування вулиця у Шацьку перетворилася на «горбки та ямки»
31 липень, 21:47
Волинянка об'їхала пів-України попутками Волинянка об'їхала пів-України попутками
29 липень, 08:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині в аварії постраждали двоє людей
Сьогодні, 12:39
 0
Розповіли деталі скандалу, через який закривають луцьку автостанцію
Сьогодні, 12:39
 0
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
На Волині у водоймах втопилось троє людей
Сьогодні, 12:13
 0
У Ковелі поліцейські зловили росіянина, якого депортували з Білорусі
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8