«Для бидла за кермом треба на кожному кілометрі камеру», – лучанка про автоандонів на трасі Світязь-Любомль

У мережі обурилися діями горе-водіїв, які на швидкості порушують правила дорожнього руху на трасі Світязь-Любомль.Про це у спільноті "АвтоАндони" Луцька написала лучанка Ольга Борошок.За словами жінки, дорога Світязь-Любомль у неділю, 5 серпня, о 19.00 нагадувала перегони.Напевно, всі знають, що дорога має двосторонній рух по одній полосі в кожну сторону. Але сьогодні в напрямку до Любомля придурки, які з головою взагалі не дружать, їхали в три ряди зі сторони Світязя до Любомля. Автомобілі, які прямували на Світязь, вимушені були давати дорогу тим козлам, щоб не було лобового зіткнення. Їхали і по обочині, і по зустрічній, кому як вистачило фантазії (бо мізки відсутні). І хочеться спитати, де наша ПОЛІЦІЯ???? Але 3 аварії таки сталось на цій дорозі, і патрулі стояли оформляли дтп. І тут напрошується висновок, що для нашого бидла за кермом треба ставити на кожному кілометрі камеру, бо інакше ніяк. Можливо, некоректно висловлююсь, але просто накипіло", - йдеться у дописі.