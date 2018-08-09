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Волинянин ледь не потрапив за ґрати через крадений гній

Волинянин ледь не потрапив за ґрати через крадений гній
За вкрадені із тваринницької ферми два причепи гною ледь не потрапив за ґрати мешканець села Бруховичі на Волині.

Про це пише Експрес-онлайн.

Неодноразово раніше судимий за корисливі злочини чоловік, в травні цього року обманув тракториста тваринницької ферми СТзОВ «Дружба», що виписав 7 тонн гною.

Органічне добриво двома заходами перевіз на свою присадибну ділянку, завдавши сільгосппідприємству збитків на 3850 гривень.

Щоби не потрапити за ґрати, обвинувачуваний під час досудового розслідування уклав угоду про примирення з сільськогосподарським підприємством.

За її умовами повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу і відшкодував завдані збитки.

Вироком Ковельського міськрайонного суду крадія гною позбавлено волі на два роки з однорічним іспитовим терміном.

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Теги: крадіжка, Волинь
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