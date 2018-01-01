Поет із Волині одружився з тележурналісткою. ФОТО
Сьогодні, 21:12
Роман Романюк, поет і журналіст родом із Волині, побрався з тележурналісткою Марією Себовою.
Молода пара зареєструвала стосунки, а також взяла шлюб у церкві, - повідомляє Перший.
Роман Романюк народився на Волині, навчався у Луцькому педколеджі, Осрозькій академії та КНУ ім. Шевченка. Автор збірки поезій «Усміхнений Єремія». Нині працює журналістом в «Українській правді».
Марія Себова – журналістка «Нового каналу». Глядачі дуже добре знають її з телепередач «Абзац», «Європа за копійки», «Заробітчани».
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Молода пара зареєструвала стосунки, а також взяла шлюб у церкві, - повідомляє Перший.
Роман Романюк народився на Волині, навчався у Луцькому педколеджі, Осрозькій академії та КНУ ім. Шевченка. Автор збірки поезій «Усміхнений Єремія». Нині працює журналістом в «Українській правді».
Марія Себова – журналістка «Нового каналу». Глядачі дуже добре знають її з телепередач «Абзац», «Європа за копійки», «Заробітчани».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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