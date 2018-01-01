Поет із Волині одружився з тележурналісткою. ФОТО

Роман Романюк, поет і журналіст родом із Волині, побрався з тележурналісткою Марією Себовою.



Молода пара зареєструвала стосунки, а також взяла шлюб у церкві, - повідомляє



Роман Романюк народився на Волині, навчався у Луцькому педколеджі, Осрозькій академії та КНУ ім. Шевченка. Автор збірки поезій «Усміхнений Єремія». Нині працює журналістом в «Українській правді».



Марія Себова – журналістка «Нового каналу». Глядачі дуже добре знають її з телепередач «Абзац», «Європа за копійки», «Заробітчани».





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