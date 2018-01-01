Лучанин, який готував для зірок на Мальдівах, потрапив у телешоу
Сьогодні, 17:30
Лучанин візьме участь в кулінарному шоу "Король десертів", яке стартує на каналі "1+1" 5 вересня.
В опублікованому відеоролику, молодий чоловік розповідає, що його звуть Антон, родом з Луцька і йому 33 роки. Він працював на Мальдівах 2,5 роки в закладах, які відвідували такі світові знаменитості як: Еммануель Макрон, Біл Гейтс, Девід Бекхем, співачка Мадонна та інші знаменитості.
«Чого мене потрібно взяти на проект? Бо мама сказала, що я – найкращий», – резюмує Антон.
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В опублікованому відеоролику, молодий чоловік розповідає, що його звуть Антон, родом з Луцька і йому 33 роки. Він працював на Мальдівах 2,5 роки в закладах, які відвідували такі світові знаменитості як: Еммануель Макрон, Біл Гейтс, Девід Бекхем, співачка Мадонна та інші знаменитості.
«Чого мене потрібно взяти на проект? Бо мама сказала, що я – найкращий», – резюмує Антон.
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