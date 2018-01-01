Батьки дітей, в яких стріляв пенсіонер, відмовились від претензій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Прокуратура міста Нова Одеса вимагає відправити під арешт 68-річного пенсіонера, який відкрив вогонь по трьох дітях, тоді як батьки поранених відмовились від претензій.
Про це повідомляє місцеве видання "Мой Город", кореспондент якого був безпосередньо в залі суду під час засідання, передає ТСН.
Обвинувачений 68-річний Олександр Євграфов визнав на суді свою провину, однак запевнив, що інцидент стався випадково. За його словами, рушницю він знайшов і взяв, щоб налякати дітей. Крім цього, чоловік підкреслив, що не цілився у самих дітей, а в землю.
Прокуратура ж висунула вимогу суду про арешт обвинуваченого на 60 днів, оскільки є ризик втечі або вчинення інших правопорушень, оскільки він уже притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.
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На суді на вимогу адвоката обвинуваченого були заслухані свідки – батьки поранених дітей та сусідка. Всі вони дали позитивну характеристику щодо 68-річного чоловіка.
«Я хочу сказати, що дядько Саша точно не навмисно це зробив. Може він був неадекватним. Він зараз сидить, мені його дуже шкода, я плачу в душі. Мені його шкода як людину. Він сидить як неадекватний, не розуміє, що відбувається. Я розумію, що він це не навмисно зробив. Він пенсійного віку, живе сам. Я не прийшла захищати його, я просто хочу пом'якшити йому покарання. Я прийшла сюди, щоб сказати, що він не заслужив такого покарання - 10-15 років. Він любить і поважає мою дитину», - заявила мати однієї з поранених дівчат.
Крім того, вона написала розписку, що отримала 10 тисяч гривень матеріальної допомоги та претензій до обвинуваченого не має. Те саме повідомила і мати хлопчика, який постраждав найбільше – вона зазначила, що отримала на лікування сина 18 тисяч гривень і теж не має претензій до 68-річного чоловіка.
Позитивно відгукнулась про пенсіонера і його сусідка, яка заявила, що не розуміє, як така добра людина могла вчинити щось подібне.
Рішення про обрання запобіжного заходу суд оголосить 12 вересня о 10:00.
Нагадаємо, у місті Нова Одеса на Миколаївщині 9 вересня чоловік здійснив постріл із саморобного пристрою по дітях, у результаті чого хлопчик та двоє дівчаток отримали поранення. З'ясувалось, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та раніше неодноразово притягався до адміністративної відповідальності.
Найменша 5-річна дівчинка відбулася легкою подряпиною. А от її 9-річна подружка та 11-річний хлопчик перебувають у лікарні. Їм знадобилися операції. Постраждав і сам пенсіонер – зброя вибухнула у нього в руці та відірвала палець.
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Про це повідомляє місцеве видання "Мой Город", кореспондент якого був безпосередньо в залі суду під час засідання, передає ТСН.
Обвинувачений 68-річний Олександр Євграфов визнав на суді свою провину, однак запевнив, що інцидент стався випадково. За його словами, рушницю він знайшов і взяв, щоб налякати дітей. Крім цього, чоловік підкреслив, що не цілився у самих дітей, а в землю.
Прокуратура ж висунула вимогу суду про арешт обвинуваченого на 60 днів, оскільки є ризик втечі або вчинення інших правопорушень, оскільки він уже притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.
Читайте також:
На суді на вимогу адвоката обвинуваченого були заслухані свідки – батьки поранених дітей та сусідка. Всі вони дали позитивну характеристику щодо 68-річного чоловіка.
«Я хочу сказати, що дядько Саша точно не навмисно це зробив. Може він був неадекватним. Він зараз сидить, мені його дуже шкода, я плачу в душі. Мені його шкода як людину. Він сидить як неадекватний, не розуміє, що відбувається. Я розумію, що він це не навмисно зробив. Він пенсійного віку, живе сам. Я не прийшла захищати його, я просто хочу пом'якшити йому покарання. Я прийшла сюди, щоб сказати, що він не заслужив такого покарання - 10-15 років. Він любить і поважає мою дитину», - заявила мати однієї з поранених дівчат.
Крім того, вона написала розписку, що отримала 10 тисяч гривень матеріальної допомоги та претензій до обвинуваченого не має. Те саме повідомила і мати хлопчика, який постраждав найбільше – вона зазначила, що отримала на лікування сина 18 тисяч гривень і теж не має претензій до 68-річного чоловіка.
Позитивно відгукнулась про пенсіонера і його сусідка, яка заявила, що не розуміє, як така добра людина могла вчинити щось подібне.
Рішення про обрання запобіжного заходу суд оголосить 12 вересня о 10:00.
Нагадаємо, у місті Нова Одеса на Миколаївщині 9 вересня чоловік здійснив постріл із саморобного пристрою по дітях, у результаті чого хлопчик та двоє дівчаток отримали поранення. З'ясувалось, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та раніше неодноразово притягався до адміністративної відповідальності.
Найменша 5-річна дівчинка відбулася легкою подряпиною. А от її 9-річна подружка та 11-річний хлопчик перебувають у лікарні. Їм знадобилися операції. Постраждав і сам пенсіонер – зброя вибухнула у нього в руці та відірвала палець.
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