Повідомили, чи залишаться у Волинській ОДА заступники Гунчика

Володимира Гунчика.



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Нагадаємо, у березні Президент України Петро Порошенко представив



Згодом місцеві ЗМІ повідомляли, що заступники голови Волинської ОДА Сергій Кошарук та Світлана Мишковець написали заяви на звільнення. Однак Олександр Савченко їх не звільнив.



Як розповів нещодавно призначений ще одним заступником Савченка Денис П'ятигорець, Світлана Мишковець та Сергій Кошарук гармонійно влилися в команду нового губернатора. Вони зможуть і надалі залишатися на своїх посадах, якщо виконуватимуть поставлені головою ОДА завдання.



"Якщо справлятимуться із завданнями, які ставить Олександр Ілліч, то, звісно, залишаться на своїх посадах. І це стосується кожного, не тільки Кошарука та Мишковець. В тому числі і мене. ОДА – це не благодійна організація, яка дає роботу ледацюгам. Ні. Тут необхідно працювати!" – зазначив П'ятигорець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, чи залишаться на посадах заступники ще колишнього голови ОДАПро це пише Конкурент Нагадаємо, у березні Президент Українипредставив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка Згодом місцеві ЗМІ повідомляли, що заступники голови Волинської ОДАтанаписали заяви на звільнення. Однак Олександр Савченко їх не звільнив.Як розповів нещодавно призначений ще одним заступником Савченка, Світлана Мишковець та Сергій Кошарук гармонійно влилися в команду нового губернатора. Вони зможуть і надалі залишатися на своїх посадах, якщо виконуватимуть поставлені головою ОДА завдання."Якщо справлятимуться із завданнями, які ставить Олександр Ілліч, то, звісно, залишаться на своїх посадах. І це стосується кожного, не тільки Кошарука та Мишковець. В тому числі і мене. ОДА – це не благодійна організація, яка дає роботу ледацюгам. Ні. Тут необхідно працювати!" – зазначив П'ятигорець.

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