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На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно

На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно
Завершився чотирирічний перегляд вироку в кримінальній справі, порушеній стосовно жителів села Підгайці Василя та Леоніда Панасюків.

Батька і сина звинуватили у шахрайстві, а потерпілим виявився американець, - повідомляють Волинські новини.

У 2014 році Луцький міськрайонний суд визнав обох винними і вирішив позбавити їх волі на 5 років. Щоправда, наприкінці серпня апеляційна інстанція вирішила застосувати до них дворічний іспитовий термін.

Потерпілий зі США Віктор Літовченко заявив цивільний позов, оскільки сума збитків перевищила 200 тисяч доларів. У рахунок відшкодування засуджені передали американцю двокімнатну квартиру у селі Підгайці.

В ухвалі Апеляційного суду Волинської області зазначається, що Панасюки своєї провини не визнають.

За словами представниці прокуратури Тетяни Супрунюк, яка брала участь у справі, прокуратура обов’язково звертатиметься зі скаргою до касаційної інстанції.

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Теги: шахраї, Волинь
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