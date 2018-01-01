На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно

Василя та Леоніда Панасюків.



Батька і сина звинуватили у шахрайстві, а потерпілим виявився американець, - повідомляють



У 2014 році Луцький міськрайонний суд визнав обох винними і вирішив позбавити їх волі на 5 років. Щоправда, наприкінці серпня апеляційна інстанція вирішила застосувати до них дворічний іспитовий термін.



Потерпілий зі США Віктор Літовченко заявив цивільний позов, оскільки сума збитків перевищила 200 тисяч доларів. У рахунок відшкодування засуджені передали американцю двокімнатну квартиру у селі Підгайці.



В ухвалі Апеляційного суду Волинської області зазначається, що Панасюки своєї провини не визнають.



За словами представниці прокуратури Тетяни Супрунюк, яка брала участь у справі, прокуратура обов’язково звертатиметься зі скаргою до касаційної інстанції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився чотирирічний перегляд вироку в кримінальній справі, порушеній стосовно жителів села ПідгайцітаБатька і сина звинуватили у шахрайстві, а потерпілим виявився американець, - повідомляють Волинські новини У 2014 році Луцький міськрайонний суд визнав обох винними і вирішив позбавити їх волі на 5 років. Щоправда, наприкінці серпня апеляційна інстанція вирішила застосувати до них дворічний іспитовий термін.Потерпілий зі СШАзаявив цивільний позов, оскільки сума збитків перевищила 200 тисяч доларів. У рахунок відшкодування засуджені передали американцю двокімнатну квартиру у селі Підгайці.В ухвалі Апеляційного суду Волинської області зазначається, що Панасюки своєї провини не визнають.За словами представниці прокуратури, яка брала участь у справі, прокуратура обов’язково звертатиметься зі скаргою до касаційної інстанції.

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