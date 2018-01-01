На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно
Сьогодні, 21:28
Завершився чотирирічний перегляд вироку в кримінальній справі, порушеній стосовно жителів села Підгайці Василя та Леоніда Панасюків.
Батька і сина звинуватили у шахрайстві, а потерпілим виявився американець, - повідомляють Волинські новини.
У 2014 році Луцький міськрайонний суд визнав обох винними і вирішив позбавити їх волі на 5 років. Щоправда, наприкінці серпня апеляційна інстанція вирішила застосувати до них дворічний іспитовий термін.
Потерпілий зі США Віктор Літовченко заявив цивільний позов, оскільки сума збитків перевищила 200 тисяч доларів. У рахунок відшкодування засуджені передали американцю двокімнатну квартиру у селі Підгайці.
В ухвалі Апеляційного суду Волинської області зазначається, що Панасюки своєї провини не визнають.
За словами представниці прокуратури Тетяни Супрунюк, яка брала участь у справі, прокуратура обов’язково звертатиметься зі скаргою до касаційної інстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Батька і сина звинуватили у шахрайстві, а потерпілим виявився американець, - повідомляють Волинські новини.
У 2014 році Луцький міськрайонний суд визнав обох винними і вирішив позбавити їх волі на 5 років. Щоправда, наприкінці серпня апеляційна інстанція вирішила застосувати до них дворічний іспитовий термін.
Потерпілий зі США Віктор Літовченко заявив цивільний позов, оскільки сума збитків перевищила 200 тисяч доларів. У рахунок відшкодування засуджені передали американцю двокімнатну квартиру у селі Підгайці.
В ухвалі Апеляційного суду Волинської області зазначається, що Панасюки своєї провини не визнають.
За словами представниці прокуратури Тетяни Супрунюк, яка брала участь у справі, прокуратура обов’язково звертатиметься зі скаргою до касаційної інстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно
Сьогодні, 21:28
Андрій Покровський розповів, як залучити інвестиції у Луцьк
Сьогодні, 21:06
Донька волинського «кіборга» святкуватиме день народження: волонтери закликають привітати
Сьогодні, 20:40
ПриватБанк залучить провідні консалтингові компанії для продажу курорту «Буковель», стадіону «Дніпро» та інших великих об’єктів*
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00