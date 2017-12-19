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З бюджету Шацького району «доклали» грошей на авто для військових

З бюджету Шацького району «доклали» грошей на авто для військових
На сесії Шацької районної ради депутати виділили 10 тисяч гривень, які передадуть спілці ветеранів АТО Шацького району для купівлі автівки на передову.

Про це пише Район. Шацьк.

Як повідомляють у Шацькій районній раді, з проханням виділити кошти на купівлю авто, який відправлять у зону бойових дій на сході України, звернулися Громадська організація «Ветерани АТО Шацького району» та контрактник з Шацька, працівник Шацько-Любомльського відділення Пенсійного Фонду України Григорій Устенко.

Зазначимо, що легковий автомобіль для потреб військових в зоні проведення Операції об'єднаних сил буде придбаний за кошти однієї з благодійних організацій Волині (вартість 1,5 тисяч доларів).

Коштів, яких бракувало для купівлі автомобіля, і виділили з районного бюджету.

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Теги: авто, купівля, допомога
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