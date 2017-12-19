З бюджету Шацького району «доклали» грошей на авто для військових
Сьогодні, 02:18
На сесії Шацької районної ради депутати виділили 10 тисяч гривень, які передадуть спілці ветеранів АТО Шацького району для купівлі автівки на передову.
Про це пише Район. Шацьк.
Як повідомляють у Шацькій районній раді, з проханням виділити кошти на купівлю авто, який відправлять у зону бойових дій на сході України, звернулися Громадська організація «Ветерани АТО Шацького району» та контрактник з Шацька, працівник Шацько-Любомльського відділення Пенсійного Фонду України Григорій Устенко.
Зазначимо, що легковий автомобіль для потреб військових в зоні проведення Операції об'єднаних сил буде придбаний за кошти однієї з благодійних організацій Волині (вартість 1,5 тисяч доларів).
Коштів, яких бракувало для купівлі автомобіля, і виділили з районного бюджету.
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Про це пише Район. Шацьк.
Як повідомляють у Шацькій районній раді, з проханням виділити кошти на купівлю авто, який відправлять у зону бойових дій на сході України, звернулися Громадська організація «Ветерани АТО Шацького району» та контрактник з Шацька, працівник Шацько-Любомльського відділення Пенсійного Фонду України Григорій Устенко.
Зазначимо, що легковий автомобіль для потреб військових в зоні проведення Операції об'єднаних сил буде придбаний за кошти однієї з благодійних організацій Волині (вартість 1,5 тисяч доларів).
Коштів, яких бракувало для купівлі автомобіля, і виділили з районного бюджету.
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