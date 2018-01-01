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Волонтери здійснили мрію маленького волинянина

Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
Небайдужі волонтери подарували 9-річному Богданчику з Ковеля, сім'я якого знаходиться у скрутному матеріальному становищі, теплий одяг.

Про це повідомляється на сторінці директора міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інни Третяк у Facebook, - пише Район.Ковель.

«Коли добро живе у серці! «Це все мені?! Це мені?! Я такий щасливий! ОГО!», – радісно вигукував сьогодні Богданчик, отримуючи неймовірні подарунки. Я не можу описати ту дитячу радість, яку бачила в очах дитини, це щось неймовірне! Енергія, цілий потік дивовижних емоцій, від яких навертаються сльози на очі», – розповідає Інна Третяк у своєму дописі.

Тепла куртка, штанці, кофтина та черевички, а ще ціла коробка конструктора «Лего» та солодощі були вручені хлопчику від чуйних волонтерів – пана Василя, сім'ї пані Світлани Новосьолової та пані Валентини Сачук.

«Тому ми, працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом з Богданчиком щиро дякуємо волонтерам – небайдужим людям, в яких добро живе у серці, за допомогу. Нехай Господь повертає у Ваші домівки все сторицею за вашу щедрість та любов до ближніх. Здоров'я міцного Вам та добробуту вашим родинам!», – подякувала Інна Третяк.

Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
Волонтери здійснили мрію маленького волинянина

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Теги: допомога, теплий одяг, дитина, Ковель
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