Волонтери здійснили мрію маленького волинянина

Богданчику з Ковеля, сім'я якого знаходиться у скрутному матеріальному становищі, теплий одяг.



Про це повідомляється на сторінці директора міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інни Третяк у Facebook, - пише



«Коли добро живе у серці! «Це все мені?! Це мені?! Я такий щасливий! ОГО!», – радісно вигукував сьогодні Богданчик, отримуючи неймовірні подарунки. Я не можу описати ту дитячу радість, яку бачила в очах дитини, це щось неймовірне! Енергія, цілий потік дивовижних емоцій, від яких навертаються сльози на очі», – розповідає Інна Третяк у своєму дописі.



Тепла куртка, штанці, кофтина та черевички, а ще ціла коробка конструктора «Лего» та солодощі були вручені хлопчику від чуйних волонтерів – пана Василя, сім'ї пані Світлани Новосьолової та пані Валентини Сачук.



«Тому ми, працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом з Богданчиком щиро дякуємо волонтерам – небайдужим людям, в яких добро живе у серці, за допомогу. Нехай Господь повертає у Ваші домівки все сторицею за вашу щедрість та любов до ближніх. Здоров'я міцного Вам та добробуту вашим родинам!», – подякувала Інна Третяк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі волонтери подарували 9-річномуз Ковеля, сім'я якого знаходиться у скрутному матеріальному становищі, теплий одяг.Про це повідомляється на сторінці директора міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіу Facebook, - пише Район.Ковель «Коли добро живе у серці! «Це все мені?! Це мені?! Я такий щасливий! ОГО!», – радісно вигукував сьогодні Богданчик, отримуючи неймовірні подарунки. Я не можу описати ту дитячу радість, яку бачила в очах дитини, це щось неймовірне! Енергія, цілий потік дивовижних емоцій, від яких навертаються сльози на очі», – розповідає Інна Третяк у своєму дописі.Тепла куртка, штанці, кофтина та черевички, а ще ціла коробка конструктора «Лего» та солодощі були вручені хлопчику від чуйних волонтерів – пана Василя, сім'ї пані Світлани Новосьолової та пані Валентини Сачук.«Тому ми, працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом з Богданчиком щиро дякуємо волонтерам – небайдужим людям, в яких добро живе у серці, за допомогу. Нехай Господь повертає у Ваші домівки все сторицею за вашу щедрість та любов до ближніх. Здоров'я міцного Вам та добробуту вашим родинам!», – подякувала Інна Третяк.

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