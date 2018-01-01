Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО

Холодна пора - ще одне випробування для тих, про кого немає кому подбати. Такими є і чотирилапі підопічні луцького комунального підприємства "Ласка", яке є притулком для тварин.Напередодні зими підтприємство потребує підтримки. Тож 2 листопада свою допомогу у притулок для чотирилапих відвезли волинські лісівники.Зокрема, працівники ДП «Ківерцівське ЛГ» відвезли перші із запланованих машини дров, необхідних для обігріву приміщень притулку та приготування їжі для тварин.«На жаль, ми не маємо можливості прийняти всю ту кількість тварин, яким потрібен притулок… Тому намагаємося заручитися підтримкою з усіх можливих сторін. Сьогодні державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» надало нам дуже необхідну допомогу паливом. Тим більше, лісівники запевнили, що це – не останній такий транш. Ми тепер будемо забезпечені дровами на досить тривалий час», – зазначила директор "Ласки"Зауважимо, що наразі у «Ласці» перебувають майже 250 тварин. Це, зокрема, дорослі собаки, цуценята та 15 котів.