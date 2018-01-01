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Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО

Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Холодна пора - ще одне випробування для тих, про кого немає кому подбати. Такими є і чотирилапі підопічні луцького комунального підприємства "Ласка", яке є притулком для тварин.

Напередодні зими підтприємство потребує підтримки. Тож 2 листопада свою допомогу у притулок для чотирилапих відвезли волинські лісівники.

Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО


Зокрема, працівники ДП «Ківерцівське ЛГ» відвезли перші із запланованих машини дров, необхідних для обігріву приміщень притулку та приготування їжі для тварин.

Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО


«На жаль, ми не маємо можливості прийняти всю ту кількість тварин, яким потрібен притулок… Тому намагаємося заручитися підтримкою з усіх можливих сторін. Сьогодні державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» надало нам дуже необхідну допомогу паливом. Тим більше, лісівники запевнили, що це – не останній такий транш. Ми тепер будемо забезпечені дровами на досить тривалий час», – зазначила директор "Ласки" Наталія Рудь.

Зауважимо, що наразі у «Ласці» перебувають майже 250 тварин. Це, зокрема, дорослі собаки, цуценята та 15 котів.

Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО
Тепло для чотирилапих: лісівники забезпечили дровами луцьку «Ласку». ФОТО



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Теги: Ласка, Луцьк, дрова, допомога, лісівники
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