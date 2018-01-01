Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця

У Волинській митниці ДФС прокоментували блокування дороги власниками «євроблях» міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин у селі Старовойтове.Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.Нагадаємо, 20 листопада активісти ГО «АвтоЄвроСила» обмежили рух на трасахтаЗа підсумками роботи у жовтні 2018 року через Ягодин щодоби усередньому пропускають 9199 громадян, які перетинають кордон на 81 автобусі та 2363 легкових автомобілях.Також цей пункт пропуску щодоби перетинає у середньому 837вантажних транспортних засобів, які перевозять близько 11 тисяч тонтоварів. Середньодобовий показник надходжень митних платежів з п’яти відділів митного оформлення, які розміщені у МАПП Ягодин, складав у жовтні 2018 року 11,5 млн грн.Усі громадяни та перевізники зацікавлені у ритмічній роботі пунктівпропуску через державний кордон України, що необхідно враховуватиорганізаторам акцій на цій стратегічній для держави європейській магістралі.