Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця
Сьогодні, 14:38
У Волинській митниці ДФС прокоментували блокування дороги власниками «євроблях» міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин у селі Старовойтове.
Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Нагадаємо, 20 листопада активісти ГО «АвтоЄвроСила» обмежили рух на трасах Луцьк-Ковель та Київ-Ковель-Ягодин
За підсумками роботи у жовтні 2018 року через Ягодин щодоби у
середньому пропускають 9199 громадян, які перетинають кордон на 81 автобусі та 2363 легкових автомобілях.
Також цей пункт пропуску щодоби перетинає у середньому 837
вантажних транспортних засобів, які перевозять близько 11 тисяч тон
товарів. Середньодобовий показник надходжень митних платежів з п’яти відділів митного оформлення, які розміщені у МАПП Ягодин, складав у жовтні 2018 року 11,5 млн грн.
Усі громадяни та перевізники зацікавлені у ритмічній роботі пунктів
пропуску через державний кордон України, що необхідно враховувати
організаторам акцій на цій стратегічній для держави європейській магістралі.
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Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Нагадаємо, 20 листопада активісти ГО «АвтоЄвроСила» обмежили рух на трасах Луцьк-Ковель та Київ-Ковель-Ягодин
За підсумками роботи у жовтні 2018 року через Ягодин щодоби у
середньому пропускають 9199 громадян, які перетинають кордон на 81 автобусі та 2363 легкових автомобілях.
Також цей пункт пропуску щодоби перетинає у середньому 837
вантажних транспортних засобів, які перевозять близько 11 тисяч тон
товарів. Середньодобовий показник надходжень митних платежів з п’яти відділів митного оформлення, які розміщені у МАПП Ягодин, складав у жовтні 2018 року 11,5 млн грн.
Усі громадяни та перевізники зацікавлені у ритмічній роботі пунктів
пропуску через державний кордон України, що необхідно враховувати
організаторам акцій на цій стратегічній для держави європейській магістралі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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