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Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця

Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця
У Волинській митниці ДФС прокоментували блокування дороги власниками «євроблях» міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин у селі Старовойтове.

Про це йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Нагадаємо, 20 листопада активісти ГО «АвтоЄвроСила» обмежили рух на трасах Луцьк-Ковель та Київ-Ковель-Ягодин

За підсумками роботи у жовтні 2018 року через Ягодин щодоби у
середньому пропускають 9199 громадян, які перетинають кордон на 81 автобусі та 2363 легкових автомобілях.

Також цей пункт пропуску щодоби перетинає у середньому 837
вантажних транспортних засобів, які перевозять близько 11 тисяч тон
товарів. Середньодобовий показник надходжень митних платежів з п’яти відділів митного оформлення, які розміщені у МАПП Ягодин, складав у жовтні 2018 року 11,5 млн грн.

Усі громадяни та перевізники зацікавлені у ритмічній роботі пунктів
пропуску через державний кордон України, що необхідно враховувати
організаторам акцій на цій стратегічній для держави європейській магістралі.

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Теги: блокування, дорога, Ягодин, митниця, Волинь, євробляха
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