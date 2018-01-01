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На Волині жінка за кермом Volkswagen збила 8-річну дитину

На Волині жінка за кермом Volkswagen збила 8-річну дитину
У Ковелі автомобіль Volkswagen Caddy збив 8-річну дитину.

Інцидент трапився 20 листопада, на вулиці Михайла Левицького, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом Volkswagen Caddy перебувала 59-річна жителька Ковеля. Жінка допустила наїзд на 8-річного хлопця, який перебігав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Дитину госпіталізували.

За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.



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Теги: аварія, Ковель
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